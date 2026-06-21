DT de Cabo Verde dice que la trayectoria de su equipo es un ejemplo para los menos favoritos de África

Copa Mundial de la FIFA 2026: recorrido previo al partido de Cabo Verde en el Miami Stadium

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista, espera que el intento de su equipo de demostrar que ‌puede ser competitivo en ‌el Mundial sirva de inspiración a los equipos menos favoritos de toda África para que crean que sus sueños no tienen límites.

Los "Tiburones Azules" dieron un gran paso para demostrarlo cuando, en su debut en el Mundial, ofrecieron una brillante actuación defensiva para empatar a 0-0 el lunes ​frente a la campeona ⁠de Europa, España.

El domingo se enfrentarán a la potente ‌selección sudamericana de Uruguay en el Miami ⁠Stadium, con el objetivo de mantener ⁠vivas sus opciones de pasar a la fase eliminatoria desde el Grupo H.

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"No solo representamos a Cabo Verde, sino también ⁠a África, con todos los problemas que tenemos ​en nuestro continente", dijo Bubista el sábado.

"Que ‌un país como el nuestro ‌sea capaz de hacer realidad este sueño y estar ⁠aquí compitiendo con los mejores equipos del mundo significa que cualquier niño de África... puede tener este sueño. El objetivo es que este sueño les ayude a creer ​que pueden ‌alcanzar cualquier meta".

Bubista señaló que la participación de su selección en el Mundial también tenía como objetivo situar a los caboverdianos -no solo a los nacidos en las islas, sino también a los de ⁠la diáspora- firmemente en el mapa mundial.

"Llevamos muchos años trabajando, buscando y esforzándonos para que nuestro país sea conocido en todo el mundo", añadió.

"Se puede ver lo feliz que está nuestra gente en todas partes gracias a lo que ha conseguido el equipo. Pero, después de eso, nuestra selección nacional refleja nuestra ‌identidad: organización, luchar por las cosas aun sabiendo que son difíciles, y luchar por conseguirlas con carácter y determinación".

Bubista dijo que los jugadores confiaban en las estrategias que mantuvieron a España sin marcar, pero señaló que el equipo intentaría ser ‌un poco más ofensivo ante Uruguay y en su último partido de la fase de grupos con Arabia Saudita.

"Nos hubiera gustado ‌hacer más en ⁠el aspecto ofensivo, pero hay que tener en cuenta la calidad de España", dijo. "Obviamente, creemos ​que podemos dar más de nosotros mismos en ataque, y lo intentaremos en los dos próximos partidos".

Con información de Reuters