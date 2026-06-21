Prohibido pisar Girasoles: tras atravesar un cáncer de mama, escribió una novela sobre todo lo que pasa cuando la vida cambia para siempre

Prohibido pisar Girasoles: la novela de Mariana Cahn que transforma el dolor en literatura.

Luego de atravesar su diagnóstico de cáncer de mama, Mariana Cahn sentía la pulsión vital de escribir. Esa historia que le brotaba del cuerpo pero que le costaba poner el palabras: tenía tantas cosas para contar que no sabía por donde arrancar. Sin embargo, luego de varios talleres que la ayudaron a procesar su experiencia, salió a la luz Prohibido Pisar Girasoles, su primera novela editada por Mandrágora.

Este no es un libro más sobre el cáncer, es un libro sobre qué pasa cuando a alguien le diagnostican cáncer: cómo se transforman las relaciones, cómo cambian las prioridades, qué recaudos hay que tomar por fuera del tratamiento en sí, y qué cosas se modifican de la rutina en pos de resolver el el "tema" del cáncer. Aunque muchos crean que las personas enfermas están concentradas únicamente en curarse, lo cierto es que hay una gran cantidad de preocupaciones que ocupan más lugar del que imaginamos. Hay turnos médicos y estudios, claro, pero también relaciones que cambian, amistades que se fortalecen o se rompen, parejas que atraviesan crisis, trámites interminables y una vida cotidiana que insiste en continuar aun cuando todo parece haberse detenido.

Mariana Cahn evita construir una épica de la enfermedad o un relato de superación convencional. En cambio, pone el foco en aquello que suele quedar fuera de escena: las conversaciones incómodas, el desconcierto, el humor que aparece cuando menos se lo espera y la necesidad de seguir siendo una misma cuando el cuerpo parece haber dejado de responder a las reglas conocidas. La protagonista atraviesa consultorios, diagnósticos y cirugías, pero también sigue leyendo, discutiendo, enamorándose, preocupándose y proyectando. Porque la vida no se suspende cuando llega la enfermedad; simplemente adquiere otra forma.

Quizás por eso la novela resulta tan potente. No porque explique qué es el cáncer de mama, sino porque logra transmitir qué significa convivir con él. Lejos del dramatismo y de los lugares comunes, Cahn construye una historia profundamente humana sobre la fragilidad, el miedo y la capacidad de encontrar sentido incluso en los momentos más inciertos. Y en ese gesto encuentra algo todavía más valioso: recordarnos que, aun cuando todo cambia, la vida sigue sucediendo.

Sobre la autora

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1983. Es maestra y abogada. Actualmente se dedica a temas vinculados a las políticas de género. En el año 2025 cursó el Programa de Escritura Creativa de UDESA. Dicta talleres de escritura y de lectura. Tiene dos pasiones: su gato Pocho y San Lorenzo. Prohibido pisar los girasoles es su primera novela.