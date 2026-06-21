Dos jugadores clave de Países Bajos esperan enfrentarse a Túnez en el último partido de fase de grupos en Mundial

El capitán de la selección de Países Bajos, Virgil van Dijk, siente molestias tras recibir un golpe el sábado ‌en la goleada por ‌5-1 ante Suecia en el Mundial, pero confía en que la lesión no sea lo suficientemente grave como para impedirle jugar el último partido de la fase de grupos contra Túnez.

Países Bajos se recuperó del empate a 2-2 con Japón para infligir una dura derrota a los suecos, y confía en sus posibilidades de ​asegurarse el primer lugar ⁠del Grupo F cuando se enfrente el jueves a una ‌eliminada Túnez.

"Recibí un fuerte golpe en la cadera y ⁠ya no sentía la parte superior ⁠de la pierna, así que fue un poco alucinante", declaró Van Dijk a la NOS. "Pero probablemente solo fue un nervio pinzado. Creo que ⁠no es nada grave, pero ya lo veremos en ​breve".

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El defensa central Van Dijk sigue siendo una ‌figura clave para el seleccionador Ronald ‌Koeman y podría convertirse en el jugador neerlandés con más ⁠partidos disputados como capitán en un Mundial si sale al campo contra los tunecinos.

Actualmente suma siete, igual que Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer y Ruud Krol, y si vuelve ​a capitanear ‌al equipo en este Mundial, se situará en solitario en lo más alto de la clasificación histórica.

No es la única preocupación por lesiones. El centrocampista Frenkie de Jong era duda de cara al partido contra Suecia, pero jugó ⁠casi una hora antes de ser sustituido.

"Tuvimos un choque en el entrenamiento, y yo también estuve involucrado en él, sufrí algunas molestias por ello, pero al final todo salió bien. Veremos cómo reacciona el cuerpo, pero tengo confianza", dijo De Jong.

La victoria amplió a 14 partidos la racha invicta de los Países Bajos en los Mundiales, sin contar ‌las tandas de penales. Esto les permitió superar a Brasil (1958-1966) y alcanzar la racha invicta más larga de la historia del torneo.

La última vez que perdieron un partido fue en la final de 2010 contra España, cuando cayeron por 1-0 en Soweto, Sudáfrica.

Países Bajos lidera ‌actualmente el Grupo F tras dos jornadas con cuatro puntos, los mismos que Japón. Ambos equipos tienen una diferencia de goles de +4, aunque los neerlandeses ‌han marcado un ⁠gol más.

Japón se enfrentará a Suecia en su último partido, en el que esta última aún podría ​liderar el grupo a pesar de su abultada derrota ante los neerlandeses si gana y Túnez empata con Países Bajos.

Con información de Reuters