A qué se dedica Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi

Antonela Roccuzzo tiene 35 años y no es solo la esposa de Lionel Messi sino que también tiene sus propios proyectos personales relacionados a marcas de ropa y de negocio familiar.

Antonela Roccuzzo no es solo la esposa del futbolista Lionel Messi, sino también una exitosa empresaria que ha sabido aprovechar su gran cantidad de seguidores en Instagram para promocionar importantes marcas a nivel internacional. Pero esto no es todo, ya que la influencer argentina también es dueña de varios negocios junto a su familia, demostrando que el éxito no está limitado al mundo del fútbol.

Nacida en Rosario (Provincia de Santa Fe) en 1988, Antonela es hija de José Roccuzzo y Patricia Blanco, y tiene dos hermanas: Paula y Carla Roccuzzo. A pesar de haber iniciado su carrera como modelo en una agencia publicitaria, su mudanza a Barcelona para estar junto a su pareja Messi cambió el rumbo de su carrera.

Influencer y negocios familiares

Gracias a su gran cantidad de seguidores en Instagram, Antonela ha sido una buena llegada para las marcas que buscan promocionar sus productos en el mercado argentino e internacional. Es así que decidió invertir su dinero en negocios relacionados con la moda, como la marca de ropa de niños Enfants y la marca de zapatos Sarkany, en sociedad con Sofía Balbi, esposa del jugador Luis Suárez.

Pero no solo se ha dedicado a la moda, Antonela también es parte de la sociedad Roccuzzo e hijos, una empresa familiar que cuenta con ocho supermercados Único en la ciudad de Rosario. Con esto, la influencer argentina ha demostrado que el éxito no está limitado a un solo ámbito y que el trabajo en familia es importante para alcanzar grandes logros.

Antonela Roccuzzo posando con un conjunto de Alo

Con más de 35 millones de seguidores en Instagram, Antonela Roccuzzo es una de las influencer más seguidas en Argentina y ha logrado hacer campañas publicitarias con importantes marcas a nivel internacional como Gucci, Alo y Louis Vuitton. Además, no se ha olvidado de sus raíces y trabaja de la mano con su familia en todos sus emprendimientos.

Sus últimas publicaciones relacionadas a publicidad de marcas son de la empresa Alo con un conjunto deportivo celeste y de la marca de diseño Louis Vuitton, ya que fue invitada a un evento de la reconocida empresa.

La empresaria y esposa de Lionel Messi ha roto los estereotipos y ha demostrado que las mujeres famosas esposas de futbolistas son mucho más que la compañía de alguien. Antonela es un ejemplo de constancia e inteligencia empresarial, demostrando que el éxito no está limitado a un solo ámbito y que el trabajo en familia es fundamental para alcanzar las metas.