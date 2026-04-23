Cuál es la cláusula de rescisión de Di Lollo en Boca y por qué es la más importante

El joven zaguero es una de las piezas más importantes que Claudio Úbeda dispone dentro del plantel para armar el once titular.

El fútbol moderno dispone de una serie de variables que permiten extender la clasificación que pesa sobre los jugadores. Una de ellas es el valor de las cláusulas de rescisión que los clubes colocan en cierto punto no solo para asegurar el ingreso de una elevada cifra de dinero, sino que también es una forma de lograr una continuidad. Es por ello que Lautaro Di Lollo es uno de los más importantes en el plantel de Boca.

Desde hace un tiempo, el fútbol argentino comenzó a exponer una serie de cláusulas de rescisión que se pueden considerar elevadas. Todo inició con la venta de Julián Álvarez al Manchester City, que de un día para el otro se acercó a River y le ofreció pagar los más de 20 millones de euros que se habían fijado. A partir de aquel episodio, cada club hace lo que tiene a su alcance con el fin de que sus mejores jugadores se encuentren protegidos y poder disfrutarlos un largo tiempo.

Es por ello que Lautaro Di Lollo dispone de un largo contrato porque vence el próximo 31 de diciembre del 2029 y, según la información que Bolavip brindó, posee una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. El detalle está en que el dinero debe ser abonado en una sola cuota y sin retenciones. Algo que provoca que el club comprador deba colocar como mínimo una cifra que ronda en los 24 millones de la divisa extranjera.

Hay que recordar que en el mercado de pases de verano el joven zaguero se encontraba en la mira del Inter Miami, que lo estaba siguiendo desde hace un tiempo. Se llegó a mencionar que estaban dispuestos a colocar una cifra de 10 millones de dólares y darle al Xeneize el porcentaje de una futura venta. Sin embargo, la propuesta solo quedó en el ámbito de los rumores y nunca pasó al plano de lo material. Además, la postura del jugador y del club era continuar juntos al menos una temporada más.

Además, se debe sumar que el valor de 20 millones de dólares es otro que también se encuentra presente en la cláusula de rescisión de Exequiel Zeballos. Aunque en este caso hay una intención de renovarle el contrato y aumentar el valor. Algo que el jugador no quiere porque entiende que le quita la chance de poder marcharse a Europa. Toda una discusión que se da a meses de quedarse con el pase en su poder y el interés del Napoli de Italia en medio.

Los cinco jugadores más caros de Boca

El siguiente ranking es uno que se encuentra elaborado por Transfermarkt a partir de una serie de estadísticas que toma de los jugadores. Por ende, el resultado expone que el valor de cada uno no coincidía de gran manera con lo que los clubes pagan al momento de obtener su ficha y mucho menos con las cláusulas de rescisión que les colocan con el fin de protegerlos.

En la nómina, se puede apreciar que los jugadores de Boca mejor valorados son Santiago Ascacibar, Exequiel Zeballos y Milton Delgado, que dispone de un precio de 7 millones de euros. Mientras que Lautaro Di Lollo aparece en el segundo lugar con unos 6 millones, que están bastante lejos de los 20 millones que la dirigencia de Juan Román Riquelme pretende para sentarse a negociar su salida. En tanto que el siguiente es Miguel Merentiel, que posee una nómina de 5.50 millones, que se trata de un ingreso que el club sí acepta recibir para dejarlo partir.

Más abajo aparecen Leandro Paredes y Ayrton Costa que poseen un precio de mercado de 5 millones de euros. Mientras que Kevin Zenón y Adam Bareiro disponen de un valor de 4 millones. En el caso del delantero paraguayo, hay cierta justificación porque lo que el club pagó en el último mercado de pases para obtener el 100% de su ficha que estaba en manos del Fortaleza de Brasil. Una parte debió ser entregada a River, que poseía el 50%.