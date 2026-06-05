Corredurías apuestan por las acciones ganadoras antes del Mundial

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Balones de fútbol antes de un partido entre el FC Davis y el San Francisco City FC en el Kezar Stadium de San Francisco, California, EEUU

El ​Mundial inyectará miles de millones de dólares en las economías de los países anfitriones, impulsada por un enorme aumento del consumo que beneficiará a sectores tan diversos como el turismo, el comercio minorista y la ropa deportiva, dijeron analistas.

El ‌torneo, que se jugará del 11 de junio ‌al 19 de julio, podría impulsar el gasto de los consumidores en un momento en que la demanda general sigue siendo frágil.

Se espera que la primera Copa del Mundo que se jugará en tres países -Estados Unidos, Canadá y México- impulse el PIB mundial en aproximadamente 41.000 millones de dólares, según el análisis de impacto socioeconómico de la FIFA, realizado en colaboración con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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A continuación, se presentan las acciones y los sectores que, según las corredurías, se beneficiarán del torneo:

OPERADORES HOTELEROS

B. Riley estima un total de 13,1 millones de visitantes para la Copa del Mundo, incluyendo asistentes con y sin entrada, lo que generará 21,3 millones de ​noches reservadas en hoteles a través ⁠de plataformas de viajes online.

Los analistas afirman que los operadores hoteleros estadounidenses Marriott, Hilton y Hyatt, así como las plataformas de ‌viajes online Airbnb, Booking Holdings y Expedia, están en condiciones de beneficiarse del evento.

Marriott prevé que el ⁠impulso generado por el Mundial continúe durante el tercer trimestre. Airbnb espera que ⁠los anfitriones de las zonas de Nueva York-Nueva Jersey, Boston y Los Ángeles sean los que más ganen durante el torneo.

COMPAÑÍAS AÉREAS

Goldman Sachs cree que el Mundial podría ser "positivo en términos netos" para las aerolíneas estadounidenses.

"Junio suele ser un periodo estacionalmente más bajo en ⁠cuanto a viajes de ocio y de negocios entrantes, y una parte significativa de la temporada alta de viajes ​salientes de julio/agosto tiene lugar después de que termine el Mundial", señaló Goldman.

Sin embargo, el ‌fuerte aumento de los precios del combustible para aviones debido a ‌la guerra con Irán ha obligado a las aerolíneas estadounidenses a subir las tarifas, lo que está llevando a ⁠los estadounidenses preocupados por el presupuesto a retrasar o cancelar sus viajes del verano boreal.

ACCIONES CERVECERAS

Es probable que se consuman más de 1.000 millones de pintas de cerveza en todo el mundo durante la temporada, lo que supondrá un aumento del 0,3% para el sector en términos de volumen, según Jefferies. Se esperan mejoras en mercados como Estados Unidos, México, Brasil y China.

"Tras cinco años consecutivos ​de volatilidad, la cerveza ‌debería mejorar en 2026", afirmaron los analistas de Jefferies.

El torneo también se sitúa en una coyuntura favorable en cuanto a fechas y geografía. Aproximadamente el 75% de los partidos se disputarán en Estados Unidos, mientras que el 84% de los partidos en los que jueguen las selecciones participantes se celebrarán en zonas horarias propicias para el consumo de cerveza, añadieron los analistas.

Bernstein, Goldman y Jefferies esperan que Anheuser-Busch InBev, fabricante de Corona y patrocinador oficial de ⁠cerveza del Mundial, sea el principal beneficiario. También se espera que Heineken, la segunda cervecera más grande del mundo, reciba un impulso, gracias a su presencia en Latinoamérica y Europa.

MINORISTAS Y ROPA DEPORTIVA EN EEUU

Goldman prevé un aumento de la demanda de productos por parte de los aficionados que impulsará las ventas de Dick's Sporting Goods y Academy Sports.

Las marcas de ropa deportiva como Adidas, Puma y Nike pueden beneficiarse de una mayor visibilidad de marca y exposición publicitaria durante el Mundial, según los analistas.

Goldman señaló que Adidas, patrocinador oficial del balón del torneo, tiene acuerdos de patrocinio de equipaciones con varios equipos, lo que le permite beneficiarse de una exposición global durante el evento.

ALIMENTACIÓN, RESTAURANTES Y ‌ENTREGA A DOMICILIO

Citi señaló que las tiendas de alimentación tradicionales, como Albertsons y Kroger, junto con grandes minoristas como Walmart y Target, probablemente se beneficiarán del aumento del gasto de los hogares durante el Mundial.

También se espera que aumente la demanda en los restaurantes, lo que podría beneficiar a McDonald's, Domino’s Pizza, Wingstop y Chipotle, junto con distribuidores de alimentos como Performance Food Group, US Foods y Sysco.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PLATAFORMAS DIGITALES

"Esperamos que la Copa del Mundo genere los mayores ingresos publicitarios en EEUU de la historia del evento", afirmaron los analistas ‌de Deutsche Bank.

Morgan Stanley señaló que el torneo podría generar entre 300 millones y 400 millones de dólares en ingresos publicitarios para Fox, que posee los derechos de retransmisión en inglés. Deutsche Bank señaló a Telemundo, propiedad de Comcast, que tiene los derechos en español, como otro beneficiario.

Las ‌empresas de Internet como YouTube, de ⁠Alphabet, e Instagram, de Meta Platforms, podrían verse impulsadas por el aumento de la actividad de los usuarios, según Citi.

OPERADORES DE APUESTAS

Deutsche Bank espera que las empresas de apuestas deportivas online Flutter Entertainment y DraftKings ​obtengan un rendimiento relativamente superior, ya que es probable que las apuestas impulsadas por el Mundial aumenten el volumen total de apuestas.

Macquarie prevé que las apuestas globales superen los 50.000 millones de dólares -casi 500 millones por partido- para el torneo, en comparación con los más de 35.000 millones de la edición anterior en 2022.

Con información de Reuters