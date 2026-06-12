Corea del Sur remonta y gana 2-1 a República Checa en su debut en el Mundial

Corea del Sur remontó un gol en contra para lograr el jueves una emocionante victoria por 2-1 sobre República Checa en su estreno en el Grupo A del Mundial, con el suplente Oh Hyeon-gyu anotando el gol del triunfo en el minuto 80.
El capitán coreano Son Heung-min desperdició varias ocasiones claras antes de que su homólogo checo, Ladislav Krejci, rompiera el empate en el minuto 59 al cabecear a la red tras un saque de banda largo.
Pero la ventaja duró poco, ya que Hwang In-beom mantuvo la calma para picar el balón por encima del arquero y marcar el empate ocho minutos después.
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Tomas Soucek creyó haber adelantado de nuevo a los checos con un cabezazo tras un tiro libre en el minuto 77, pero el gol fue anulado por fuera de juego, y menos de tres minutos después los coreanos se pusieron por delante cuando Hwang pasó de goleador a asistente, retrasando el balón para que Oh rematara a la red desde corta distancia.
Los coanfitriones México lideran el grupo tras su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica y se enfrentarán a los surcoreanos en Guadalajara el próximo jueves, mientras que los checos jugarán contra Sudáfrica en Atlanta.
Con información de Reuters