Corea del Sur remonta y gana 2-1 a República Checa en su debut en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 11 de junio de 2026. Tomas Soucek de República Checa en acción

Corea del Sur remontó un gol en contra ‌para lograr el ‌jueves una emocionante victoria por 2-1 sobre República Checa en su estreno en el Grupo A del Mundial, con el suplente Oh Hyeon-gyu anotando el gol del ​triunfo en ⁠el minuto 80.

El capitán coreano ‌Son Heung-min desperdició varias ⁠ocasiones claras antes de ⁠que su homólogo checo, Ladislav Krejci, rompiera el empate en el minuto ⁠59 al cabecear a ​la red tras un ‌saque de banda largo.

Pero ‌la ventaja duró poco, ya ⁠que Hwang In-beom mantuvo la calma para picar el balón por encima del arquero y ​marcar el ‌empate ocho minutos después.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tomas Soucek creyó haber adelantado de nuevo a los checos con un cabezazo tras un tiro ⁠libre en el minuto 77, pero el gol fue anulado por fuera de juego, y menos de tres minutos después los coreanos se pusieron por delante cuando Hwang pasó ‌de goleador a asistente, retrasando el balón para que Oh rematara a la red desde corta distancia.

Los coanfitriones México lideran el grupo tras ‌su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica y se enfrentarán a los surcoreanos ‌en Guadalajara ⁠el próximo jueves, mientras que los checos jugarán contra ​Sudáfrica en Atlanta.

Con información de Reuters