Uno por uno, la TV, horarios y canales que transmiten la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

La fase de grupos de la Copa Sudamericana ya comenzó a disputarse y los equipos participantes entraron en un mes de múltiple competencia. En que en este abril de 2026 el calendario ofrece partidos todas las semanas tanto en este certamen como en la Copa Libertadores. Y hay una gran presencia de conjuntos argentinos, que tienen como objetivo poder pasar a la siguiente instancia del certamen.
Entre los argentinos, se destaca la presencia de River, Racing y San Lorenzo. También están presentes Tigre y los debutantes a nivel internacional Barracas Central y Deportivo Riestra. Del lado de los brasileños hay gran presencia de clubes con historia como Atlético Mineiro, Botafogo, Sao Paulo, Santos, Gremio y Vasco Da Gama, al que se suma Bragantino. Y también dicen presente en la Sudamericana los históricos Olimpia de Paraguay y América de Cali y Millonarios de Bogotá, entre otros.
Hora, fecha y TV de los partidos de la fecha 2 de la Copa Sudamericana
- Gremio vs Deportivo Riestra: martes 19 horas por DSports.
- Sao Paulo vs O´Higgins: martes 19 horas por DSports.
- Vasco Da Gama vs Audax Italiano: martes 21 horas por ESPN/Disney +.
- Palestino vs Montevideo City Torque: martes 21:30 horas por ESPN/Disney +.
- Santos vs Recoleta: martes 21:30 horas por DSports.
- Racing vs Botafogo: miércoles 19 horas por DSports.
- Caracas vs Independiente Petrolero: miércoles 19 horas por ESPN/Disney +.
- Olimpia vs Barracas Central: miércoles 21 horas por ESPN/Disney +.
- River Plate vs Carabobo: miércoles 21:30 horas por ESPN/Disney +.
- Millonarios vs Boston River: miércoles 23 horas por DSports
- América de Cali vs Alianza Atlético: miércoles 23 horas por DSports.
- Tigre vs Macará: jueves 19 horas por ESPN/Disney +.
- Atlético Mineiro vs Juventud: jueves 19 horas por DSports.
- San Lorenzo vs Deportivo Cuenca: jueves 21:30 horas por DSports.
- Bragantino vs Blooming: jueves 21:30 horas por ESPN/Disney +.
- Cienciano vs Puerto Cabello: jueves 23 horas por ESPN/Disney +.
Cómo fue el debut para los argentinos
Entre los equipos argentinos el único que salió triunfador fue Racing, que arrancó el torneo con una sólida victoria por 3 a 1 contra Independeiente Petrolero en Sucre y con un once plagado de suplentes. En el caso de River, fue empate también en Bolivia 1 a 1 contra Blooming, mientras que San Lorenzo igualó con el mismo resultado ante Recoleta de Paraguay. Barracas Central arrancó con empate sin goles ante Vasco Da Gama en cancha de Banfield, Riestra igualó contra Palestino y Tigre empató en uno con Alianza Atlético.