Por qué cantan Los del Fuego en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro es este sábado y la Conmebol confirmó que la banda de cumbia Los del Fuego tocará en el show de apertura para representar a la Argentina.

"Aportarán su estilo inconfundible para encender a la hinchada Granate y poner a todo el estadio a vibrar", aseguró el sitio oficial de Conmebol al confirmar la noticia sobre el show de la histórica banda de cumbia santafesina. En un comienzo se especulaba que la banda invitada iba a ser Babasónicos porque su líder Adrián Dárgelos es hincha del granate, pero finalmente fueron elegidos Los del Fuego.

Del lado de Brasil, para acompañar al Atlético Mineiro irá Dudu Galo Doido que, de acuerdo al organismo de fútbol sudamericano, es "uno de los artistas más representativos de la cultura brasileña".

¿Quién tocará en el entretiempo?

Para el entretiempo se invitó al grupo paraguayo Kchiporros, se trata de la segunda vez en la historia del campeonato que se realiza un show de este estilo en un partido. El antecedente fue la presentación de Shakira en la final de la CONMEBOL Copa América 2024, que ni siquiera se realizó en América Latina sino en Miami, Estados Unidos.

Final de la Copa Sudamericana 2025: a qué hora es el partido Lanús vs. Atlético Mineiro

Lanús y Atlético Mineiro se disputan la Copa Sudamericana este sábado 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco, en Asunsión. El partido empieza a las 17:00 (ARG/URU/CHI) y 15:00 (COL/PER/ECU). El árbitro elegido para dirigir el partido es Piero Maza Gómez. En Sudamérica se podrá ver en vivo por televisión de cable y en el Plan Premium Disney+.