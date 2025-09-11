Conmebol traslada la final de la Copa Sudamericana 2025 a Asunción

Fútbol - Final de ida de la Copa Sudamericana - Junior vs Atlético Paranaense

La final de la Copa Sudamericana de fútbol se jugará el 22 de noviembre en Asunción, dijo el jueves la Conmebol tras descartar como sede a Santa Cruz de la Sierra por el retraso de las obras en su estadio.

"Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio 'Tahuichi' Ramón Aguilera (...) arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y el cronograma de obras y mejoras", señaló un comunicado del organismo.

"En atención a estas circunstancias la CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada", agregó.

Asunción albergó el último partido del torneo en 2024 y el organismo rector del fútbol sudamericano dijo que la modificación obedece a un protocolo que dispone optar por la ciudad de la edición anterior en caso de un cambio.

"El informe técnico es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables", sostuvo el comunicado.

Los cuartos de final del torneo en el que participan los clubes Lanús, Fluminense, Bolívar, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Once Caldas, Alianza Lima y Universidad de Chile arrancarán el 16 de septiembre.

