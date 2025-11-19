Entradas para la Copa Potrero 2025: precios y dónde comprarlas

Cómo ir a ver la Copa Potrero.

La Copa Potrero se juega por segundo año consecutivo y definirá en esta edición a un nuevo campeón, después de la consagración el año pasado de La Crema, que se presenta este año nuevamente como uno de los favoritos, con jugadores de la talla de Mauro Zárate y la incorporación del ex enganche de Racing Giovanni Moreno. La competencia cuenta además con la presencia de algunos streamers y se disputa hasta el próximo 23 de noviembre.

En cuanto a las particularidades que presenta el torneo, el formato de la Copa Potrero es con 8 grupos de cinco equipos cada uno. Los partidos son de 7 vs. 7 y se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5. En semifinal y final se disputan dos tiempos de 25 minutos. Los goles son válidos desde cualquier lugar del campo. Y además los equipos tienen la posibilidad de hacer 7 cambios por tiempo (no acumulativos). El torneo cuenta con transmisiones de ESPN, el Plan Premium Disney+ y también de ESPN Fans, el canal en YouTube.

Dónde comprar entradas para la Copa Potrero

Las entradas para la Copa Potrero 2025 se pueden sacar en el sitio web oficial del torneo.

Precios de las entradas para la Copa Potrero

Fase de grupos (fue del 14 al 18 de noviembre): $22.500

Día 6 – Repechaje (19 de noviembre): $28.000

Día 7 – 8vos (20 de noviembre): $34.000

Día 8 – 4tos (21 de noviembre): $40.000

Día 9 – Semis (22 de noviembre): $50.000

Día 10 – Final (23 de noviembre, preventa exclusiva): $55.000

La Crema, al salir campeón el año pasado.

Qué jugadores participan de la Copa Potrero

Entre las grandes estrellas se destacan Mauro Zárate, Giovanni Moreno (La Crema), Gonzalo Bergessio (GB Sports), Carlos Tevez (Fuerte Apache), Pablo Mouche, Santiago Silva (Alejo FC), Matías Suárez, Leonardo Pisculichi (Mi Abuela Lala), Augusto Fernández, Leonardo Ulloa, Rubens Sambueza (Área Sport), Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone (Operativo Panda), Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC), entre otros.

En cuanto a los premios para los equipos, en total se pagarán U$S 350.000 (pagados en pesos al valor del dolar oficial). Para el campeón, U$S 210.000; para el subcampeón, U$S 50.000; para el tercer y cuarto lugar, U$S 25.000 cada uno; mientras que del quinto al octavo puesto serán premiados con U$S 10.000 cada uno. Además, se entregarán trofeos al Mejor Jugador, Mejor Arquero y Goleador del torneo.