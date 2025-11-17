Qué equipos juegan la Copa Potrero 2025: uno por uno, la lista completa

Sergio Aguero dice presente en la Copa Potrero como uno de los organizadores.

Arrancó la Copa Potrero 2025: por segundo año consecutivo, se disputa este torneo que busca consagrar al campeón barrial del fútbol argentino. La competencia cuenta con jugadores amateurs y la participación especial de futbolistas que han jugado en la primera división, de extensas y grandes carreras, lo que le da mayor atractivo a los partidos y la posibilidad de poder saber que fue de la vida de algunos.

El torneo contará con la participación de Carlos Tevez, con Fuerte Apache, y de otras grandes figuras como Leonardo Pisculichi y Matías Suárez, en Abuela Lala, y Diego Latorre sentado en el banco de La Jaula, en su primera experiencia como DT. También estará entre los jugadores de los equipos Leonardo Ulloa, campeón en 2016 con el Leicester de la Premier League, y Leonel Vangioni, campeón con River de la Copa Libertadores 2015.

Estos son los equipos que participan de la Copa Potrero

Grupo A: La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC, Baires

Grupo B: Tap San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936, GB Sports

Grupo C: Liga Núñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre, Barche

Grupo D: Picapiedras, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli, Alejo FC

Grupo E: Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptos, Mammana FC, Mi Abuela Lala

Grupo F: Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario, London FC

Grupo G: San Alberto, Mamón, Área Sport, Bidonaccio, La Jaula

Grupo H: Ciudadela, Operativo Panda, La Gambeta, Dibu FC, Nikkei

Cómo se juega la Copa Potrero

Hay ocho grupos de cinco equipos cada uno. Los partidos son de 7 vs. 7 y se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5. En semifinal y final se disputan dos tiempos de 25 minutos. Los goles son válidos desde cualquier lugar del campo.Cara equipo puede hacer siete cambios por tiempo (no acumulativos). El jugador que sale puede volver a ingresar y en tiempo adicionado no se permiten variantes.

La Crema, el último campeón de la Copa Potrero.

La línea del fuera de lugar se ubica en los últimos tres cuartos de cancha, mientras que en caso de empate en fase de grupos, se define por tres penales, con un solo pateador designado por equipo en un arco especial con público. El ganador de la tanda suma tres puntos y el perdedor, uno. Una oportunidad realmente muy especial para disfrutar de todo lo mejor del espíriritu del potrero.

Por dónde ver la Copa Potrero online