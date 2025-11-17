Dónde ver en vivo online la Copa Potrero 2025: esta es la forma

La Copa Potrero disputa su segunda edición e invita a los amantes del fútbol a la posibilidad ver -al menos en un principio- a este deporte en su estado más puro, con jugadores amateurs que se presentan con sus equipos con la ilusión de quedarse con un importante premio económico. El campeonato cuenta también con algunos ex jugadores que participan ya sea en el campo como detrás de la línea de cal, como es el caso de Fernando "Gambetita" Latorre, que se presenta como entrenador de La Jaula, uno de los conjuntos participantes.
En total, en la Copa Potrero 2025 hay 40 equipos que participan de la competencia, que se juega en formato de 7 contra 7. El torneo, organizado por Sergio "Kun" Agüero, se disputa del 14 al 23 de noviembre y cuenta con equipos de distintos barrios y grandes figuras, que compiten en un formato profesional. Se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5. En semifinal y final se disputan dos tiempos de 25 minutos. Los goles son válidos desde cualquier lugar del campo.
Por dónde se puede ver la Copa Potrero
- El torneo cuenta con transmisiones de ESPN, el Plan Premium Disney+ y también de ESPN Fans en YouTube, donde se puede ver de manera online.
Cómo se juega la Copa Potrero 2025
- Los equipos tienen la posibilidad de hacer 7 cambios por tiempo (no acumulativos).
- El jugador que sale puede volver a ingresar y en tiempo adicionado no se permiten variantes. La línea del offside se ubica en los últimos tres cuartos de cancha.
- En caso de empate en fase de grupos, se define por tres penales, con un solo pateador designado por equipo en un arco especial con público.
- El ganador de la tanda suma tres puntos y el perdedor, uno.
- Los primeros de cada grupo acceden a octavos de final y cuentan con un día de descanso.
- Los segundos y terceros juegan un repechaje.
- Superada esa instancia, 16 equipos se enfrentan en mata-mata hasta la gran final.
- Si al final de la clasificación, dos o más equipos hubieran sumado el mismo número de puntos, se procederá a determinar la clasificación de la siguiente forma: A) Diferencia de goles, B) Resultado entre los equipos empatados.
- Ante doble amarilla o tres amarillas acumuladas, la suspensión será de un partido.
- Las sanciones serán severas: la roja directa acarrea tres fechas de suspensión y ante una pelea, el equipo quedará eliminado automáticamente.
- La acumulación de 3 tarjetas amarillas durante el torneo se sanciona con una fecha de suspensión.
- Las tarjetas amarillas se eliminan o “limpian” en la segunda fase.