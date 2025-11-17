Dónde ver en vivo online la Copa Potrero 2025: esta es la forma

La Crema, el último campeón de la Copa Potrero.

La Copa Potrero disputa su segunda edición e invita a los amantes del fútbol a la posibilidad ver -al menos en un principio- a este deporte en su estado más puro, con jugadores amateurs que se presentan con sus equipos con la ilusión de quedarse con un importante premio económico. El campeonato cuenta también con algunos ex jugadores que participan ya sea en el campo como detrás de la línea de cal, como es el caso de Fernando "Gambetita" Latorre, que se presenta como entrenador de La Jaula, uno de los conjuntos participantes.

En total, en la Copa Potrero 2025 hay 40 equipos que participan de la competencia, que se juega en formato de 7 contra 7. El torneo, organizado por Sergio "Kun" Agüero, se disputa del 14 al 23 de noviembre y cuenta con equipos de distintos barrios y grandes figuras, que compiten en un formato profesional. Se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5. En semifinal y final se disputan dos tiempos de 25 minutos. Los goles son válidos desde cualquier lugar del campo.

Por dónde se puede ver la Copa Potrero

El torneo cuenta con transmisiones de ESPN, el Plan Premium Disney+ y también de ESPN Fans en YouTube, donde se puede ver de manera online.

El Kun Aguero con la Copa Potrero.

Cómo se juega la Copa Potrero 2025