Fórmula 1 en vivo: Max Verstappen va por la épica vs. Lando Norris y Franco Colapinto larga 20°

Se define el campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.

La Fórmula 1 define el campeonato del 2025 con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Max Verstappen irá por la épica con su Red Bull frente a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto largará desde la 20° y última posición, después de otra clasificación para el olvido de Alpine, ya que su compañero galo Pierre Gasly partirá 19°.

La final será el domingo 7 de diciembre desde las 10 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión del canal Fox Sports. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Quien más chances tiene de ser campeón es Norris, que con el tercer puesto se consagrará. También le alcanzará con salir cuarto o quinto si no gana Verstappen, en tanto que el astro nacido en Países Bajos precisa culminar primero y que el británico no suba al podio.

La grilla de largada del GP de la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi 2025

Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin). Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Esteban Ocon (Haas). Isack Hadjar (Racing Bulls). Yuki Tsunoda (Red Bull). Oliver Bearman (Haas). Carlos Sainz (Williams). Liam Lawson (Racing Bulls). Kimi Antonelli (Mercedes). Lance Stroll (Aston Martin). Lewis Hamilton (Ferrari). Alexander Albon (Williams). Nico Hülkenberg (Kick Sauber). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine).

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón de la Fórmula 1 en 2025?

Lando Norris:

Llegar 1°, 2° o 3°, sin importar sus rivales.

Llegar 4° o 5° y que no gane Verstappen.

Llegar 6° y que no gane Verstappen o Piastri.

Llegar 7° y 8°, que Verstappen no gane ni salga segundo, y que Piastri no sea 1°.

Llegar 9°, que Verstappen termine 4° o peor y que Piastri no gane.

Llegar 10° o no sumar, que Verstappen termine del 4° hacia abajo y que Piastri no gane ni salga segundo.

Max Verstappen:

Ganar y que Norris no suba al podio.

Llegar 2°, que Norris sea 8° o peor y Piastri no gane ni salga segundo.

Llegar 3°, que Norris sea 9° o peor y Piastri no gane.

Oscar Piastri:

Ganar y que Norris sea 5° o peor.

Llegar 2°, que Norris sea 10° o peor y que Verstappen no suba al podio.

La distribución de los puntos en la F1 hoy

Antes de comenzar, es importante señalar que la Fórmula 1 ha tenido varios sistemas de puntuación a lo largo de su historia. El usado actualmente es el que se implementó desde la temporada 2010 y se basa en la idea de que se deben recompensar tanto la consistencia como la victoria. Por lo tanto, los puntos se distribuyen desde el primero hasta el décimo lugar de la siguiente manera al menos hasta la temporada 2025, inclusive:

Primer lugar: 25 puntos. Segundo lugar: 18 puntos. Tercer lugar: 15 puntos. Cuarto lugar: 12 puntos. Quinto lugar: 10 puntos. Sexto lugar: 8 puntos. Séptimo lugar: 6 puntos. Octavo lugar: 4 puntos. Noveno lugar: 2 puntos. Décimo lugar: 1 punto.

* La "vuelta rapída" (la más veloz durante la carrera) también suma un punto, siempre que la haga un piloto que acabe en el top 10.