Ver Rosario Central vs. Independiente del Valle en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Di María y Campaz, las esperanzas canallas.

Rosario Central recibe este jueves desde las 19 horas a Independiente del Valle en su debut por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Será la oportunidad de ver a Ángel Di María disputar esta competencia, a la que el Canalla clasificó el año pasado como primero de la tabla anual (que le permitió alzarse con un título local, en una controversial decisión de la AFA).

El conjunto rosarino busca sumar de a tres en el inicio de esta competencia, donde comparte grupo con el mencionado equipo ecuatoriano, con Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela Fútbol Club. Un desafío que afronta con Jorge Almirón como entrenador, quien estuvo presente la final de la Copa Libertadores junto a Lanús en 2017 (perdió con Gremio) y en 2023 con Boca (cayó ante Fluminense).

Por dónde ver Rosario Central vs. Independiente del Valle en vivo online

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta es hacerlo a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Rosario Central e Independiente del Valle será transmitido por Fox Sports y Disney +. También se podrá ver gratis por Pluto TV.

El regreso de Rosario Central a la Copa Libertadores

Con 13 participaciones (esta será la décimo cuarta), Rosario Central es el séptimo club argentino con más presencias en el certamen: compitió en 1971, 1972, 1974, 1975, 1981, 1987, 2000, 2001, 2004, 2006, 2016, 2019 y 2024, logrando sus mejores registros en 1975 y 2001, años en los que alcanzó las semifinales. En total, desde su primera participación en 1971 hasta su campaña más reciente en 2024, disputó 98 encuentros de Libertadores, con 45 victorias, 23 empates y 30 derrotas, marcando 163 tantos y recibiendo 126.

Todos los ojos puestos en Di María.

El Canalla es además el primer club del interior que salió campeón de un torneo internacional (Copa Conmebol 1995) y ha tenido a lo largo de la historia gran presencia en las competencias fuera del país. No obstante, la deuda pendiente para el equipo de Rosario es ganar la Libertadores, algo con lo que Di María sueña hoy en el club de sus amores.

Con la duda de Di María debuta Central

Angelito no fue parte del último encuentro del Canalla por el Apertura y hay dudas hasta último momento por su presencia, al igual que por el "Gato" Ávila. El once inicial en principio sería con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz.