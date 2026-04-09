Rosario Central vs Independiente del Valle por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Rosario Central buscará escribir un nuevo capítulo en su historia continental cuando reciba a Independiente del Valle este jueves en el Gigante de Arroyito, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Matías Almirón, que regresa al torneo más prestigioso de América tras dos años de ausencia, tendrá la gran incógnita de contar o no con su figura estelar Ángel Di María, quien se recupera de una lesión en el aductor izquierdo y podría estar presente para enfrentar a un rival que en la última década se convirtió en protagonista internacional con una final de Libertadores y dos títulos de Copa Sudamericana.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Rosario Central e Independiente del Valle, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Rosario Central e Independiente del Valle?

El partido entre Rosario Central e Independiente del Valle por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores se jugará este jueves 10 de abril de 2026, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.

La de este año será la decimocuarta participación de Rosario Central en la Copa Libertadores, competición que no disputaba desde el 2024. Su mejor actuación en el torneo de clubes más relevante de América se dio en 1975 y 2001, cuando alcanzó las semifinales. El Canalla tiene a Ángel Di María como su figura destacada, y la presencia del rosarino en el once inicial es la gran incógnita de cara a este debut continental.

Rosario Central tuvo un buen inicio de 2026, ya que marcha cuarto de la Zona B en el Torneo Apertura con 21 puntos y está a solo cinco unidades del líder en la tabla anual, que es Independiente Rivadavia de Mendoza. De hecho, el Canalla fue uno de los mejores equipos del fútbol argentino y el cuadro que sumó más puntos en la tabla anual del 2025, lo que le permitió ganarse un lugar en esta edición de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Miguel Almirón viene de quedarse afuera del último encuentro ante Atlético Tucumán por el torneo Apertura, en un partido donde ni siquiera fue convocado Di María. Tampoco había sumado minutos cuando viajó a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia, quedándose en el banco de suplentes. La última vez que Fideo estuvo en cancha fue en el choque contra Banfield el pasado 14 de marzo, cuando ingresó en el complemento y con 30 minutos en cancha al Canalla le alcanzó para torcer el resultado.

Desde que llegó a Arroyito, Di María siempre fue el foco de atención en Central, pero en estos últimos meses más que nunca. Hace más de un mes que viene lidiando con una lesión en el aductor izquierdo de la que parece estar recuperado totalmente, ya que en el último entrenamiento antes del partido estuvo presente en un ensayo de fútbol, lo cual es la mejor noticia que puede haber hoy en el club rosarino. Su presencia le dará sin dudas un salto de calidad al equipo que intentará arrancar la competencia con el pie derecho.

Independiente del Valle, por su parte, tuvo una increíble explosión a nivel internacional, ya que en la última década se convirtió en protagonista en los torneos de Conmebol. En 2017 dio una de las mayores sorpresas al alcanzar la final de la Copa Libertadores luego de eliminar a River y a Boca, para caer en la instancia decisiva ante Atlético Nacional de Colombia.

No conforme con esto, conquistó la Copa Sudamericana 2019 y 2022, derrotando en las respectivas finales a Colón de Santa Fe y a San Pablo de Brasil. Este palmarés internacional convierte a los Rayados del Valle en un rival de cuidado para cualquier equipo sudamericano, incluido un Rosario Central que buscará hacerse fuerte en su casa para comenzar el camino copero.

Punteros en la LigaPro de Ecuador, los Rayados del Valle quieren también demostrar su buen presente en el plano internacional, aunque para eso tienen que superar a un gran contrincante como es el Canalla. El equipo dirigido por Joaquín Papa lleva 16 puntos de 21 posibles en el torneo local, pero no podrá contar con jugadores como Guido Villar, Patrik Mercado, Jean Arroyo Vernaza y Richard Schunke para este partido debido a sus respectivas lesiones. Sin embargo, la base del Negriazul que lidera su campeonato se mantiene y estaría a disposición para el debut internacional.

Formaciones probables de Rosario Central e Independiente del Valle

Miguel Almirón tiene como gran noticia la posible presencia de Ángel Di María en el once inicial. Fideo era el jugador a recuperar por la importancia que tiene dentro del equipo y su vuelta al ruedo, al menos en el entrenamiento de fútbol del martes, es la mejor señal posible. No hay confirmación, aunque todo parece indicar que comenzará como titular si es posible.

Otro jugador que puede regresar es Ignacio Ovando, quien viene de quedarse afuera del pasado sábado frente a Atlético Tucumán por el torneo Apertura. El juvenil vino de la selección sub-20 con una molestia muscular que lo dejó afuera del último encuentro, lo que obligó a Almirón a apostar por Luca Raffin y a improvisar con Alexis Soto como central. Ovando tuvo como acompañante en la zaga central a Gastón Ávila, formando la dupla de centrales que jugó la gran mayoría de los partidos en el torneo Apertura.

Podría darse una vuelta más al equipo titular, la de Emanuel Coronel, quien en el último partido ingresó en el complemento luego de haber sido convocado nuevamente por el técnico. Si Coronel va desde el arranque, Enzo Giménez cambiará de posición y ocuparía el lugar de Gaspar Duarte.

Por el lado de Independiente del Valle, el técnico Joaquín Papa se encuentra engranando las últimas piezas del rompecabezas que es armar el equipo para visitar a un rival tan duro como lo es Rosario Central. Llegó la semana en la que la temporada comienza a sentirse ardua producto de la doble competencia y más para el Valle, dado que el plantel se ha reducido notoriamente en cantidad y calidad con la baja de algunas de sus figuras.

Con Aldair Quintana en el arco, lógicamente, todo indica que la defensa sería la misma que viene jugando el certamen local, con Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava y Layan Loor. De mitad de cancha para adelante, se perfilan para jugar Jordy Alcívar, Justin Lerma, Matías Perelló y Junior Sornoza. En la delantera, Emerson Pata acompañaría a Djorkaeff Reasco, quien por ahora está por encima de Charly González en la consideración del entrenador.

Probable formación de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Probable formación de Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Justin Lerma, Matías Perelló, Junior Sornoza; Emerson Pata, Djorkaeff Reasco.

Rosario Central vs Independiente del Valle: Ficha técnica