Copa Davis: Coria confirmó el equipo para las finales 2022

El Coach del equipo argentino de tenis, Guillermo Coria, confirmó a los cinco jugadores que irán a Italia a disputar las Finales de Copa Davis.

El capitán del equipo argentino, Guillermo Coria, dio a conocer este jueves 11 a los cinco integrantes que disputarán las Finales de Copa Davis a mediado de septiembre. Argentina regresa a la fase definitoria tras la última experiencia en 2019 y contará con un solo cambio respecto a la victoria obtenida ante República Checa a comienzos de 2022.

Los jugadores que representarán al país para volver a obtener la "ensaladera" serán Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastían Baéz, Horacio Zeballos y Máximo González. La única variante respecto al último equipo que se conformó en marzo, es el ingreso de Cerúndolo por Federico Coria, el hermano del "Mago".

El torneo se disputará entre el 13 y 18 de septiembre en The Unipol Arena de Bologna, y Argentina compartirá grupo con el local, Italia, Croacia y Suecia. Los dos mejores países de cada grupo avanzarán rumbo a los cuartos de final, que se realizarán en Málaga, España, del 23 al 27 del mismo mes. Las otras ciudades que albergarán la fase de grupos serán Glasgow (Reino Unido), Valencia (España) y Hamburgo (Alemania).

Uno de los tenistas que se refirió a la convocatoria fue Cerúndolo, que viene de ganar su primer título de ATP en Bastad y está realizando una gran temporada. “La verdad es que es una locura todo esto. En esa lista están los mejores jugadores del país a lo largo de todos los años y poder estar ahí y pertenecer es algo que soñé siempre desde chiquito”, confesó el jugador de 23 años. Y luego, en sus redes sociales, escribió: "Que alegria...Quiero agradecer al cuerpo tecnico, a todos los que confiaron en mi y a todos los que hicieron posible este camino. Feliz de poder aportar desde donde me toque. Otro sueño de esos grandes cumplido...Vamos Argentina".

Además, Coria opinó sobre la decisión de cambiar a su hermano por Francisco y lo que puede dar este equipo ante los rivales que enfrentará: "Fran está teniendo un gran año. Ganó su primer ATP y tuvo muy buenos resultados, es una merecida convocatoria”. Y comentó: “El equipo en general es sólido, muy parejo, somos fuertes en los tres puntos. Con Martín García y Leo Mayer tenemos muy bien estudiados a cada jugador que nos vamos a enfrentar. Estamos listos y preparados para dar pelea y llevar a Argentina adonde se merece estar, que es entre los ocho mejores países del mundo”.

Coria aún no manifestó quiénes serán los singlistas uno y dos y no será una tarea sencilla. Schwartzman (15°) no viene teniendo una buena temporada y su irregularidad pone en duda su protagonismo, sin embargo es el jugador que más experiencia posee en la competición y no es un detalle menor. Al buen presente de Cerúndolo, se le agrega el de Báez (32), que este año levantó su primer trofeo en Estoril y ya jugó la serie frente a República Checa. Donde no parecen haber dudas es en el dobles, ya que Zeballos (3 del mundo en el ránking) y González (48) son la pareja habitual del equipo argentino en este torneo y ya llevan ganados varios encuentros juntos.

Los grupos de Copa Davis