Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Pocas parejas lograron concentrar tanta atención mediática en los últimos años como Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La unión entre una de las artistas más exitosas de América Latina y una de las figuras más importantes de la Selección Argentina convirtió cada movimiento de la pareja en noticia, alimentando rumores, especulaciones y debates tanto en el mundo del espectáculo como en el deportivo.

La historia comenzó a fines de 2021 y atravesó momentos de alta exposición pública. Desde los primeros contactos en redes sociales hasta su reciente reconciliación, el vínculo estuvo marcado por viajes transatlánticos, agendas incompatibles y una polémica que involucró a Camila Homs, expareja del futbolista y madre de sus dos hijos. Hoy, mientras crecen las versiones sobre un posible casamiento, la historia vuelve a ocupar el centro de la escena.

El primer contacto: redes sociales, fama y un encuentro en Ibiza

Si bien la relación se hizo pública en 2022, los primeros acercamientos entre Stoessel y De Paul comenzaron varios meses antes.Por entonces, el mediocampista atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Acababa de consagrarse campeón de la Copa América 2021 con la Selección Argentina y su popularidad crecía tanto dentro como fuera de las canchas. En paralelo, Tini ya era una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional.

Según trascendió en distintos medios de espectáculos, ambos comenzaron a seguirse en redes sociales y mantuvieron contacto durante varios meses antes de conocerse personalmente.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

La historia terminó de salir a la luz en abril de 2022, cuando fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones en Ibiza. Las imágenes tomadas en el exclusivo Nassau Beach Club recorrieron portales de todo el mundo y terminaron confirmando lo que hasta entonces era apenas un rumor. A partir de ese momento, la pareja dejó de ocultarse y comenzó a mostrarse.

Una relación a distancia entre Madrid y Buenos Aires

Los primeros meses del romance estuvieron marcados por la distancia. De Paul ya se encontraba instalado en Madrid luego de su llegada al Atlético de Madrid, mientras que Tini mantenía una agenda artística que la obligaba a viajar por distintos países.

Cada vez que sus compromisos se lo permitían, la cantante viajaba a España para encontrarse con el futbolista. Gran parte de esos encuentros se desarrollaban en Salamanca, uno de los barrios más exclusivos de la capital española, donde De Paul posee una propiedad.

La dinámica también funcionaba a la inversa. Cuando el mediocampista regresaba a la Argentina por vacaciones o convocatorias de la Selección dirigida por Lionel Scaloni, la pareja aprovechaba para compartir tiempo juntos.

A pesar de las dificultades logísticas, el vínculo logró consolidarse y acompañó a De Paul durante una de las etapas más importantes de su carrera, incluida la conquista del Mundial de Qatar 2022.

La polémica con Camila Homs y la versión de Tini

Desde el inicio del romance, una de las controversias más repetidas estuvo vinculada a la separación entre De Paul y Homs. Las versiones que circularon en programas de espectáculos y redes sociales señalaban que Tini habría sido la tercera en discordia en la ruptura de la pareja que llevaba más de una década junta. Sin embargo, tanto la cantante como el futbolista rechazaron esa versión en distintas oportunidades.

Durante una entrevista en el ciclo de streaming Rumis, Tini fue contundente al referirse al tema y aseguró que nunca intervino en una familia ya constituida. La artista sostuvo que cuenta con pruebas que respaldan su versión.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

La explicación coincide con la que ofreció el entorno de De Paul desde el comienzo del escándalo. Según esa reconstrucción, la relación con Homs ya estaba terminada varios meses antes de que el jugador iniciara su vínculo con la cantante.

Incluso la periodista Yanina Latorre afirmó en su momento que, de acuerdo con allegados al futbolista, el vínculo con Homs se había desgastado por un proceso de desenamoramiento y no por la aparición de terceros.

La reconciliación y los rumores de casamiento

Después de una separación que se extendió por más de un año, Stoessel y De Paul volvieron a ser vistos juntos durante los últimos meses en Madrid.

Las fotografías difundidas por distintos medios confirmaron que la pareja decidió darse una nueva oportunidad. Desde entonces, las apariciones públicas comenzaron a multiplicarse y alimentaron el interés de sus seguidores. Uno de los momentos que más llamó la atención fue el reciente cumpleaños de la cantante, celebración en la que estuvo presente el campeón del mundo aprovechando su estadía en Argentina por la doble fecha de Eliminatorias.

En paralelo, surgieron versiones sobre un posible paso más en la relación. El periodista Carlos Monti reveló en televisión que la pareja estaría evaluando casarse durante el próximo verano europeo. Por ahora no existe ninguna confirmación oficial. Sin embargo, después de atravesar rumores, críticas, una separación mediática y una reconciliación inesperada, la historia de amor entre Stoessel yDe Paul vuelve a escribir un nuevo capítulo que mantiene en vilo tanto al mundo del espectáculo como al fútbol argentino.