Colapinto dejó una frase preocupante tras la práctica del GP de Barcelona de Fórmua 1: "El peor"

Franco Colapinto dejó un duro análisis tras un complicado viernes en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y encendió la preocupación en Alpine.

Franco Colapinto vivió un viernes complejo en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. Aunque volvió a superar a su compañero Pierre Gasly en ambas prácticas libres, el piloto argentino se mostró preocupado por el rendimiento del Alpine y dejó declaraciones que encendieron las alarmas dentro del equipo. "Fue el peor viernes de la temporada", reconoció tras una jornada en la que el monoplaza evidenció serios problemas de ritmo y degradación de neumáticos.

La escudería francesa no encontró respuestas durante las primeras sesiones de actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Si bien Colapinto logró ubicarse 10° en la FP1 y 15° en la FP2, los resultados no reflejaron la verdadera dificultad que atravesó el equipo. Desde el inicio de la jornada, el argentino manifestó problemas de adherencia y una falta de competitividad que se hizo evidente tanto en simulaciones de clasificación como en tandas largas de carrera.

A pesar de los inconvenientes, el piloto de Pilar volvió a imponerse internamente frente a Gasly. En la primera práctica registró un tiempo de 1:17.893 y aventajó al francés por más de seis décimas. En la segunda sesión también terminó por delante de su compañero, aunque la diferencia se redujo a poco más de dos décimas. Sin embargo, esos números no alcanzaron para ocultar la preocupación que reina dentro de Alpine.

La frase de Franco Colapinto que generó preocupación

Al finalizar la actividad, Colapinto fue contundente al analizar el rendimiento del equipo y dejó una de las declaraciones más fuertes desde su llegada a la Fórmula 1. "Fue todo el viernes muy malo. Creo que fue el peor viernes de la temporada en términos de balance y velocidad", afirmó.

El argentino explicó que el auto mostró deficiencias en prácticamente todos los sectores del circuito y que el comportamiento general estuvo muy lejos de lo esperado. Según detalló, la falta de grip fue una constante durante toda la jornada, algo que afectó tanto el rendimiento en una vuelta rápida como el ritmo de carrera.

"Sentí que maximizamos todo lo que teníamos, pero estamos muy lejos. Hay muchas cosas por entender", agregó en una entrevista con ESPN. Las palabras del piloto reflejan el complicado panorama que atraviesa Alpine en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Más allá de los tiempos de clasificación, Colapinto hizo especial hincapié en un aspecto que considera aún más preocupante: el rendimiento en tandas largas. El argentino aseguró que la degradación de neumáticos fue excesiva y que el auto se volvió muy difícil de conducir a medida que avanzaban las vueltas.

"En carrera estamos a años luz. El auto es prácticamente inmanejable cuando empiezan a caer las gomas. Llegamos a girar cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta", explicó. Ese análisis resulta especialmente alarmante de cara a la competencia del domingo, donde la gestión de neumáticos suele ser determinante en Barcelona.

Las altas temperaturas registradas durante la jornada también podrían haber influido en el comportamiento del monoplaza, aunque el equipo todavía trabaja para identificar el origen exacto de los problemas.

Alpine apuesta a cambios agresivos para revertir la situación

Consciente de que el rendimiento actual no alcanza para pelear en la zona media de la parrilla, Colapinto adelantó que el equipo estudia modificaciones importantes para la clasificación. El argentino aseguró que Alpine deberá asumir riesgos si pretende mejorar significativamente su rendimiento.

"Tenemos que hacer cambios agresivos y arriesgados. Ojalá encontremos algo durante la noche porque necesitamos dar un paso grande", sostuvo. La escudería analizará todos los datos recopilados durante las prácticas para intentar encontrar una solución que le permita acercarse a sus rivales directos. En una temporada donde cada décima resulta clave, Barcelona aparece como una prueba determinante para medir la capacidad de reacción del equipo francés.

Horarios del GP de Barcelona 2026 de F1

Tras el GP de Mónaco, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde se disputará el Gran Premio de Barcelona entre el 12 y 14 de junio por la séptima fecha. A continuación, los días y horarios: