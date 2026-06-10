Se viene el GP de Barcelona: los resultados de Franco Colapinto en el circuito de Montmeló

Colapinto busca volver a los puntos en Barcelona.

Después de haber sumado en Miami y Montreal, Franco Colapinto vio interrumpida su racha en la Fórmula 1 el pasado fin de semana al terminar en el decimocuarto lugar en el GP de Mónaco. El pilarense no pudo pasar a la Q3 en la clasificación y, aunque había ganado algunas posiciones, la sanción por exceso de velocidad en el pit lane y las interrupciones que tuvo la carrera tiraron por la borda la estrategia que tenía preparada.

A pesar de ese contratiempo, el piloto argentino se prepara para disputar la séptima fecha, que se realizará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, un trazado que conoce bastante bien. Y es que Colapinto corrió por primera vez en la pista de Montmeló en la Fórmula Renault 2020, ocasión en la que terminó sexto en la carrera corta y obtuvo un podio al cruzar la línea de meta en el tercer lugar en la carrera principal.

Sin haber estado en competencias de Fórmula en 2021, el pilarense corrió en la European Le Mans Series con G-Drive Racing en la clase LMP2 con su Aurus 01-Gibson, con el que volvió a Barcelona para terminar en el cuarto lugar. Al año siguiente, Franco volvió a los monoplazas con la F3 de la mano de Van Amersfoort Racing y terminó octavo en la carrera principal, mientras que se vio forzado a retirarse en la corta del día anterior.

Hacia 2023 y ya con los colores de MP Motorsport, el argentino fue sexto en la sprint y volvió al podio con el segundo lugar en la principal, mientras que en 2024 dio el salto a la F2, donde repitió el podio en la carrera larga y no pudo sumar en la corta. Ese mismo año, Colapinto tuvo su debut en la máxima categoría, aunque su arribo a Williams se había dado para las últimas nueve fechas, de manera que no corrió en Montmeló.

No obstante, su incorporación a Alpine el año pasado fue algo más temprana, de manera que puso estar presente en el GP de España, donde terminó en el decimoquinto lugar con un ineficiente A525. Para este año, “Fran” espera obtener un mejor resultado en el renombrado Gran Premio de Barcelona con su A526, además de que será la despedida del trazado catalán, que será reemplazado definitivamente por Madrid a partir del 2027.

El argentina suma 15 puntos en la temporada.

Horarios del GP de Barcelona 2026 de F1

Tras el GP de Mónaco, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde se disputará el Gran Premio de Barcelona entre el 12 y 14 de junio por la séptima fecha. A continuación, los días y horarios: