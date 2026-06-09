Power Rankings de la Fórmula 1: la nueva posición de Franco Colapinto tras el GP de Mónaco

Colapinto no sumó puntos en Mónaco.

Cada fin de semana de carrera, los pilotos de la Fórmula 1 se juegan puntos para el campeonato y, además, una calificación por parte de jueces especializados que juzgan la actuación de cada uno de los competidores. Manteniendo la repartija de puntos para los diez primeros, el Power Rankings de la F1 califica a los pilotos de acuerdo con cómo se desarrollaron en el fin de semana, independientemente del coche que manejen.

En este sentido, Franco Colapinto venía de quedar primero en la consideración de los jueces en el GP de Canadá, algo que le permitió escalar al sexto lugar de la tabla con un promedio de 7.6 después de las cinco primeras fechas. Sin embargo, el GP de Mónaco no ha sido positivo para el piloto argentino, que no logró pasar a la Q3 en la clasificación ni pudo ganar posiciones en la carrera del domingo, perjudicado por una sanción de cinco segundos y las interrupciones por accidentes.

Tal es así que el pilarense ni siquiera apareció entre los diez destacados de la fecha en el Power Rankings, que fue liderado por Andrea Kimi Antonelli, quien obtuvo su primer Grand Chelem en la F1. El joven italiano y actual líder del campeonato se quedó con la pole el sábado y el domingo lideró la carrera de principio a fin, sin mencionar que fue de los pocos que no fueron penalizados en el pit lane.

En el segundo lugar aparecen Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Liam Lawson, igualados con una puntuación de 9.0. En el análisis, la F1 destacó al siete veces campeón del mundo por cómo evitó que la sanción complique su resultado, mientras que del compañero de Franco resaltó su clasificación y largada, en la que superó a Lando Norris, aunque no deja de lado la decepción por el podio perdido.

Por detrás de los pilotos mencionados, aparecen Arvid Lindblad (8.2), Max Verstappen (8.0), Isack Hadjar (8.0), Sergio Pérez (8.0), Esteban Ocon (7.8) y Alex Albon (7.8). Con esta actualización, Colapinto cayó cuatro posiciones y quedó décimo en la tabla con un promedio de 7.2, igualado con Oliver Bearman y una décima por debajo de Sainz, Lindblad y Lawson.

Así quedó el Power Rankings de la F1 tras Mónaco.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Mónaco, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña el próximo fin de semana. Allí se desarrollará el GP de Barcelona por la séptima fecha entre el 12 y 14 de junio en la que será la despedida de Montmeló, que ya no será sede del GP de España con la llegada de Madrid.