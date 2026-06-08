Fórmula 1: Franco Colapinto mejora su posición en el GP de Mónaco por una sanción a uno de sus rivales

Colapinto había quedado 15º en Mónaco.

El GP de Mónaco no fue la mejor cita para Alpine en lo que va de la temporada, especialmente para Franco Colapinto, quien no pudo continuar con su racha de puntos en la Fórmula 1. Mientras que Pierre Gasly fue despojado del podio por una doble sanción que lo arrastró al séptimo lugar, el pilarense fue el último en cruzar la línea de meta, quedando decimoquinto después de todos los abandonos que tuvo la carrera.

Las interrupciones generadas por los accidentes de Lance Stroll y Charles Leclerc, ambos en la curva 19 del Circuito de Mónaco, le jugaron en contra al piloto argentino, que perdió posiciones en el relanzamiento para evitar protagonizar un choque. El resultado de esto fue la caída al último puesto, pero dicha posición fue modificada horas después de finalizada la carrera debido a una sanción que los comisarios aplicaron a otro piloto.

Y es que Sergio “Checo” Pérez fue penalizado con diez segundos por tener el monoplaza mal ubicado en el cajón durante el relanzamiento, lo que no solo lo hizo caer en el clasificador, sino que también le arrebató el primer punto a Cadillac en la F1. El piloto mexicano había quedado décimo después de que George Russell cumpla con el drive-through, sanción que obligó al británico a detenerse por 20 segundos en boxes.

De ahí que en Cadillac se haya celebrado el resultado de Pérez, aunque había cierta tensión debido a que ya estaba confirmado que iba a investigarse su caso en la torre de control después de la carrera. Tras horas de espera, la sanción recayó sobre el tapatío, que fue arrastrado al decimoquinto lugar, lo que hizo que Colapinto suba al decimocuarto, misma posición en la que había quedado en la clasificación.

Si bien no mejora el hecho de que no haya sumado puntos, el argentino no perdió lugares en relación con su puesto de salida en Mónaco, donde también fue uno de los tantos perjudicados por las sanciones por límites de velocidad en el pit lane. Ahora bien, la penalización de Checo sí favoreció a Fernando Alonso, que escaló al décimo lugar y sumó su primer punto en la temporada, lo que ha sacado a Aston Martin del cero.

El argentino venía de tres fechas consecutivas en los puntos.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Mónaco