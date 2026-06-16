Cientos de manifestantes se reúnen antes de que Irán debute en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Irán vs Nueva Zelanda

Por Miguel Gutierrez y ​Hatem Maher

INGLEWOOD, EEUU, 15 jun (Reuters) - Los iraníes-estadounidenses acudieron en masa al estadio de Los Ángeles, donde Irán debutará el lunes ‌en el Mundial, con ‌algunos pidiendo que los iraníes que se unieran y dejaran a un lado la política y otros lucían símbolos de protesta contra el Gobierno.

El equipo llegó al estadio tras volar a Estados Unidos el domingo desde su base de entrenamiento en Tijuana, aterrizando en Los Ángeles justo cuando se anunciaba un acuerdo para poner fin ​a la guerra ⁠entre Estados Unidos e Irán.

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En Los Ángeles -sede de la mayor ‌comunidad iraní fuera de Irán-, los aficionados al fútbol ⁠iraní-estadounidenses afirman sentirse divididos entre la emoción ⁠de ver a la selección, la ira por la represión de Teherán contra los manifestantes y la preocupación por la campaña de ⁠bombardeos de Washington.

Dos horas antes del inicio del encuentro, entre 300 ​y 500 manifestantes se habían reunido frente ‌al estadio, ondeando pancartas y banderas ‌antigubernamentales. Algunos miembros de la comunidad han dicho que no ⁠quieren asistir al partido, ya que ello implicaría apoyar al Gobierno de Irán.

Otros han indicado que acudirán e intentarán introducir de forma clandestina símbolos de protesta, incluida la bandera de Irán anterior a ​la revolución, ‌que tiene los mismos colores que el estandarte oficial actual pero con un motivo diferente de león y sol.

Irán ha amenazado con suspender los partidos si se introducen banderas no oficiales o se corean consignas.

La FIFA afirma que ⁠prohíbe las banderas o prendas de carácter político, pero no se ha pronunciado específicamente sobre cuál será su postura respecto a la bandera iraní prerrevolucionaria.

Reuters vio el lunes a aficionados que llevaban la bandera del león y el sol o camisetas con ese símbolo pasar por los controles de seguridad sin ningún problema.

"Voy al partido, pero no para ‌animar a Irán. De hecho, voy a abuchear a Irán", dijo Kamron, un hombre de 42 años que solo dio su nombre de pila.

Otros aficionados se envolvieron en la bandera oficial y se quejaron de que los manifestantes les habían abucheado. Algunos dijeron que querían centrarse ‌en su equipo y olvidarse de la política.

"Estoy aquí para apoyar a Irán. Vamos a ganar este partido", dijo Mehdi Jafari, de 57 años, vestido ‌con una camiseta ⁠de la selección iraní. "Estamos muy orgullosos de nuestro país. Creo que todos deberíamos dejar a un lado la ​política y simplemente entrar y animar al equipo".

Con información de Reuters