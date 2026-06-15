Las duras críticas de la prensa a la Selección de España tras el empate sin goles ante Cabo Verde.

La igualdad sin goles entre España y Cabo Verde en el debut de la Roja en el Mundial 2026 generó una fuerte repercusión en la prensa española. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente, vigente campeón de Europa, protagonizó una de las sorpresas más resonantes en la historia de las Copas del Mundo al no poder superar al seleccionado africano en Atlanta.

Uno de los análisis más duros llegó desde Marca, que encabezó su cobertura con el título "Un desastre para empezar". El diario consideró que España "se había ganado el Mundial antes de tiempo" y cuestionó con dureza la actuación del equipo. "Aplastada por los pronósticos, agarrotada e imprecisa, cada jugador de España era una versión peor de la real. Era el problema de entrar en el césped con una supuesta goleada a favor", sentenciaron.

El medio también puso el foco en la actuación de Mikel Oyarzábal, al que calificó como "modo fantasma". La referencia estuvo vinculada a un dato de Opta: el delantero se transformó en el primer jugador desde 1966 en debutar en un Mundial sin tocar la pelota durante los primeros 30 minutos que estuvo en el campo.

Las reacciones en España al empate sin goles ante Cabo Verde: "Desastre"

Las críticas también alcanzaron a Luis de la Fuente desde el Diario AS. El periódico sostuvo que tanto la alineación como el planteo táctico del entrenador fueron "equivocados" y señaló que hubo "decisiones dudosas en la alineación y en los roles, en los cambios y en las formas".

Tomás Roncero, una de las figuras más reconocidas del medio, expresó su descontento de manera contundente: "Desastre. Lección de humildad brutal que nos ha dado la admirable Cabo Verde. ¡Así no vamos a ninguna parte!".

Más tarde, en la Cadena SER, amplió su análisis: "Si nos dicen el día del sorteo que vamos a empatar a cero con Cabo Verde nos pensamos que es ciencia ficción. Cabo Verde ni siquiera ha recurrido al otro fútbol, ha jugado un partido limpio".

Julio "Maldini" Maldonado también se mostró crítico durante su participación en la COPE: "Es un cante histórico. No es dramático porque se va a clasificar. He visto una selección muy cansada, sin ideas. Tiene que hacernos dudar". Por su parte, el exarquero Santiago Cañizares, quien disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2006, apuntó al aspecto físico del plantel español: "No estamos en forma y aquí se necesita una intervención del entrenador".

En la misma línea se manifestó Guillem Balagué, quien recordó las inquietudes previas relacionadas con las altas temperaturas en Estados Unidos: "Hay una cosa que preocupa: la falta de estado de los jugadores que, con la temperatura perfecta para un partido, nunca pudieron pasar a quinta para moverse con o sin la pelota, o correr a recuperarla".

Apostó un millón de dólares a que España le ganaba a Cabo Verde y perdió todo: la insólita historia

El comienzo de la Copa del Mundo 2026 ya dejó varias historias a nivel mundial con respecto al nivel deportivo, pero la más importante es, sin duda, el empate de Cabo Verde frente a España. En este punto, se conoció que no solo la igualdad sino la gran derrota de un apostador que, según reveló Polymarket, perdió un millón de dólares luego del inesperado debut de la selección de España.

El usuario, cuya identidad se mantiene bajo el seudónimo de la plataforma, decidió respaldar a España en su partido inaugural contra la modesta selección de Cabo Verde en Atlanta. Con España posicionada como una de las máximas favoritas del torneo y con más del 91% de probabilidades de victoria según los mercados, la apuesta parecía segura. La empresa "Polymarket" permite apostar a diferentes deportes imaginando que es "de bajo riesgo" sin embargo, en este caso la derrota fue determinante.

Según reveló la empresa, el monto arriesgado era de un millón de dólares y, en principio, la ganancia iba a ser de $85,943. Es decir, muy poco dinero, sin embargo al apostador le parecía una situación segura. El apostador colocó una suma astronómica buscando un dividendo relativamente bajo, confiando ciegamente en la superioridad del equipo europeo que no logró vencer a Cao Verde en una de las plataformas de "cripto-apuestas"como Polymarket durante los grandes eventos deportivos, donde el volumen de dinero movilizado compite directamente con las casas de apuestas tradicionales.