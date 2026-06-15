Bélgica debe vencer a Irán tras decepcionante empate con Egipto, afirma DT García

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Bélgica vs Egipto

Los jugadores de Bélgica están decepcionados tras el empate 1-1 con ‌Egipto en su ‌debut del lunes en el Grupo G del Mundial, dijo el entrenador Rudi García, quien instó a su equipo a enderezar el rumbo en su próximo encuentro.

Bélgica "tiene que vencer a Irán" el domingo, afirmó el técnico, ​si quiere ⁠alcanzar la fase eliminatoria por primera vez ‌desde 2018. "No hay otra opción", señaló.

Egipto ⁠salió con fuerza en ⁠la primera parte, adelantándose en el minuto 18 con un magnífico disparo del centrocampista Emam ⁠Ashour, su primer gol con la selección.

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"Deberíamos ​haber jugado mejor como equipo ‌en la primera parte", ‌dijo García.

Bélgica empató en el minuto 66, ⁠cuando el defensa egipcio Mohamed Hany desvió un centro hacia su propia portería bajo la presión del delantero Romelu Lukaku, ​quien acababa ‌de saltar al campo.

"Me alegro por él. Cuando estás en el otro equipo y ves a Lukaku salir al campo, probablemente te tiemblen las piernas ⁠y tu nivel de preocupación aumente", añadió García.

Sin embargo, el entrenador señaló que el delantero no está para ser titular tras haber jugado solo de forma esporádica la temporada pasada con el Napoli de la Serie A.

Además, Jeremy Doku ‌fue sustituido por el centrocampista Matías Fernández-Pardo en el minuto 86, ya que García reveló que el extremo había estado sufriendo un problema respiratorio.

Doku tiene "una pequeña molestia", dijo. "Tiene un problema ‌respiratorio. Está mucho mejor, pero creo que necesitaba salir del campo para conservar un poco de ‌aliento. Un ⁠poco de energía para el próximo partido".

Irán se enfrentará a Nueva ​Zelanda en el otro partido del Grupo G más tarde el lunes.

Con información de Reuters