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Murió Taty Almeida

La emotiva despedida a Taty Almeida

Imágenes del velorio de Taty Almeida en el sindicato de FOETRA. 

15 de junio, 2026 | 18.54

El velatorio de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se realizó este lunes en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA, a donde se acercaron a despedirla familiares, amigos y dirigentes y militantes de agrupaciones políticas y de derechos humanos. Fue a cajón cerrado y con una foto de ella donde se la ve sonriente. 

Galería de fotos

Por: Kaloian Santos Cabrera

Por: Kaloian Santos Cabrera

Por: Kaloian Santos Cabrera

Por: Kaloian Santos Cabrera

Por: Kaloian Santos Cabrera

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