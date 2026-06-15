La emotiva despedida a Taty Almeida

Por: Kaloian Santos Cabrera

El velatorio de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se realizó este lunes en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA, a donde se acercaron a despedirla familiares, amigos y dirigentes y militantes de agrupaciones políticas y de derechos humanos. Fue a cajón cerrado y con una foto de ella donde se la ve sonriente.

Galería de fotos

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