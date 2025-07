El italiano Milan gana la 17ª etapa del Tour de Francia, Pogacar conserva el amarillo

Tour de Francia - Etapa 17 - Bollene a Valence

El italiano Jonathan Milan se adjudicó su segunda victoria en el Tour de Francia de este año, al imponerse en un sprint que se vio afectado por una caída en la fase final de la 17ª etapa, disputada el miércoles.

Milan se impuso en un sprint de 10 hombres después de que el pelotón se vio frenado por una caída masiva a falta de un kilómetro, cuando varios corredores se fueron al suelo en unas carreteras resbaladizas por la lluvia. El eritreo Biniam Girmay fue atendido por los médicos de la carrera.

Tadej Pogacar cruzó la línea de meta sano y salvo, conservando el maillot amarillo de líder de la general.

"Estoy muy contento y sin palabras, tengo que decirlo. No sobreviví solo (a la dura ascensión al Mont Ventoux el martes)", dijo Milan, que mantiene el maillot verde de la clasificación por puntos. "Sobreviví con la ayuda de mis compañeros de equipo. Sin ellos no estaría aquí. Quizás me habría quedado ya en alguna de las subidas (del día)".

"Conseguimos este resultado con la ayuda de mis compañeros cada día. Hoy fue una etapa muy dura (...) La controlamos desde el principio con la ayuda de otros equipos, por supuesto. Pero también me ayudaron cuando me descolgué. En la primera subida, en la segunda, realmente hicieron un buen ritmo", agregó.

Los franceses Quentin Pacher y Mathieu Burgaudeau se escaparon pronto junto al noruego Jonas Abrahamsen y el italiano Vincenzo Albanese, pero tuvieron pocas posibilidades ante el poder colectivo de los equipos de los sprinters.

Con el pelotón pisándoles los talones, Abrahamsen se marchó en solitario a falta de 11 kilómetros, pero fue cazado a 4,3 kms de la meta. Milan fue el más fuerte en el sprint reducido, superando al belga Jordi Meeus y al danés Tobias Lund Andresen, segundo y tercero, respectivamente.

La 18ª etapa del jueves es un brutal recorrido de montaña entre Vif y el Col de la Loze, uno de los ascensos más temidos del Tour de Francia.

(Editado en español por Carlos Serrano)