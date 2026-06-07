Christian Eriksen se descompensó otra vez: primer parte médico de Dinamarca

Christian Eriksen se desmayó otra vez y salió el parte médico de Dinamarca.

Christian Eriksen se descompensó otra vez en pleno partido, como ya le había ocurrido en la Eurocopa 2021 en la Selección de Dinamarca. Ahora, el mediocampista ofensivo de 34 años se desplomó en la cancha durante el duelo amistoso frente a Ucrania, a apenas cuatro días del arranque del Mundial 2026.

Si bien los daneses no jugarán la Copa del Mundo y los visitantes tampoco, lo deportivo fue lo de menos en esta ocasión porque el video causó estupor en el fútbol internacional. A los pocos minutos, el Seleccionado danés comunicó que el jugador se encuentra consciente y estable, aunque le realizarán más estudios médicos en las próximas horas.

El video del nuevo desmayo de Eriksen en Dinamarca vs. Ucrania

El comunicado de la Federación Danesa de Fútbol

“Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”, informaron de manera escueta desde Instagram y X (ex Twitter). Igualmente, el mediocampista que pasó por Manchester United de Inglaterra continuará siendo analizado por los especialistas para constatar si podrá continuar o no con las actividades profesionales deportivas de alto rendimiento.

El comunicado oficial de la Selección de Dinamarca tras el segundo desmayo de Eriksen.

¿Por qué se había desmayado Eriksen en la Eurocopa 2021?

El talentoso volante de Wolfsburgo de Alemania, en esa oportunidad ante Finlandia, sufrió un paro cardíaco súbito causado por una fibrilación ventricular, que es una alteración grave del ritmo cardíaco. Su corazón dejó de latir de manera efectiva y no bombeaba sangre, lo que provocó que se desplomara inconsciente de manera repentina en el campo de juego.

Aquella situación, ocurrida también en junio pero cinco años atrás, requirió que el cuerpo médico le realizara reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizara un desfibrilador de emergencia. Posteriormente, los médicos le implantaron un desfibrilador automático implantable (DAI) para evitar futuros episodios, que igualmente le volvieron a pasar ahora.





El partido fue suspendido a los 18 minutos del complemento

Por supuesto, el encuentro en el Odense Stadion de Dinamarca no se pudo seguir jugando y la cuestión futbolística pasó a un tercer plano. En el compromiso, el dueño de casa, que no jugará el Mundial 2026, se estaba imponiendo por 2-1 frente a los que tampoco participarán de la máxima cita. Los goles fueron anotados por Patrick Dorgu a los 13 minutos del primer tiempo, Joakim Maehle a los 36 y Víktor Tysgankov a los 44.