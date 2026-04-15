Bayern Munich vs. Real Madrid por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Real Madrid enfrentará uno de los desafíos más complicados de su temporada cuando visite a Bayern Munich este miércoles en el Allianz Arena, con la obligación de remontar el 2-1 en contra del partido de ida de la Champions League disputado en el Santiago Bernabéu. El conjunto merengue, que atraviesa un momento irregular tras caer en La Liga ante Mallorca y empatar con Girona, necesitará apelar a su mística europea para superar a un Bayern que llega con confianza plena, invicto en sus últimos 28 encuentros de la Champions como local y con una racha impresionante de cinco victorias consecutivas en el Allianz Arena esta temporada, promediando más de tres goles por partido.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Bayern Munich, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Bayern Munich?

El partido entre Real Madrid y Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este miércoles 15 de abril de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del compromiso será el esloveno Slavko Vinčić.

Real Madrid afronta este compromiso en medio de una crisis de resultados que ha puesto en jaque su temporada. Los blancos cayeron 2-1 en el partido de ida en el Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane, con el descuento de Kylian Mbappé que mantiene viva la ilusión de la remontada. Ese tropiezo en casa se suma a una sequía de nueve partidos sin poder vencer al conjunto bávaro en competiciones UEFA.

La situación del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se ha complicado considerablemente en las últimas semanas. Tras la derrota en el partido de ida, empataron 1-1 en casa frente al Girona, resultado que desató una ola de silbidos en el Santiago Bernabéu. Estos traspiés han permitido que el Barcelona se escape a nueve puntos en la cima de La Liga cuando restan apenas siete jornadas por disputarse.

Por su parte, Bayern Munich llega al partido de vuelta en un estado de forma extraordinario. Los bávaros golearon 5-0 al St. Pauli como visitantes en la Bundesliga el último fin de semana, consolidando su liderato con 12 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Vincent Kompany y sus dirigidos podrían consagrar un nuevo título de liga alemana incluso este mismo fin de semana.

El conjunto de Múnich confía en sus números históricos para sellar la clasificación a semifinales. De las 30 eliminatorias europeas en las que ganaron el partido de ida como visitantes, avanzaron en 29 oportunidades, incluyendo 12 de 13 cuando la ventaja fue por un gol de diferencia. El único antecedente negativo data de la temporada 2010-11, cuando el Inter de Milán los eliminó en octavos de final tras remontar un 1-0 adverso con un 3-2 en la vuelta.

Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid. Los blancos están invictos en sus últimos cuatro visitas al Allianz Arena y no han perdido ninguna de sus últimas cuatro eliminatorias de Champions League ante el Bayern, incluyendo la victoria por 4-3 en el marcador global en las semifinales de la temporada 2023-24. Además, el conjunto español ha ganado sus últimas nueve eliminatorias europeas ante equipos alemanes y solo ha caído en dos de sus últimos 12 partidos como visitante en Alemania.

Formaciones probables de Bayern Munich y Real Madrid

Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

El técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deberá afrontar este compromiso con algunas ausencias sensibles. Thibaut Courtois continúa fuera de acción por una lesión en el muslo, mientras que Rodrygo Goes no estará disponible debido a una rotura del ligamento cruzado anterior. Además, Aurélien Tchouaméni cumplirá suspensión tras acumular tres tarjetas amarillas en la competición, siendo expulsado en el partido de ida.

La gran incógnita pasa por Kylian Mbappé, quien sufrió un golpe en el rostro durante el empate ante Girona y es duda para este encuentro. El francés lidera la tabla de goleadores de la Champions League con 14 tantos en apenas 10 partidos, quedando a solo tres del récord de una temporada. En caso de estar en condiciones, el ex PSG formaría en el ataque junto a Vinícius Júnior y posiblemente Arda Güler o Brahim Díaz, con Gonzalo García como alternativa para liderar la delantera si fuese necesario. En el mediocampo, Eduardo Camavinga o el juvenil Thiago Pitarch Pinar de 18 años podrían acompañar a Federico Valverde y Jude Bellingham ante la baja de Tchouaméni. En defensa, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras serían los encargados de proteger el arco defendido por Andriy Lunin.

Del lado del Bayern Munich, Vincent Kompany tendrá dos bajas confirmadas: el joven extremo Lennart Karl por una lesión muscular en el muslo y el guardameta suplente Sven Ulreich por problemas en la musculatura. Harry Kane debería ser de la partida pese a haber sentido algunas molestias tras el encuentro de ida, razón por la cual no ingresó ni desde el banco en el triunfo ante St. Pauli. El delantero inglés ha participado con gol o asistencia en cada uno de sus últimos cuatro partidos de Champions ante el Real Madrid y busca su gol número 12 en esta edición del torneo.

Serge Gnabry intentará recuperarse de una molestia menor en la rodilla para ocupar su lugar en el tridente ofensivo junto a Luis Díaz y Michael Olise, desplazando a Jamal Musiala al banco. En el centro del campo, Aleksandar Pavlović peleará por ganarse un lugar en el once inicial en detrimento de Leon Goretzka, formando dupla con Joshua Kimmich. La zaga estará conformada por Jonathan Tah —quien lidera las estadísticas de faltas cometidas en esta Champions con 21—, Dayot Upamecano y Josip Stanišić junto a Konrad Laimer, todos ellos descansados el último fin de semana. El experimentado Manuel Neuer, de 40 años, defenderá el arco bávaro.

Real Madrid vs Bayern Munich: ficha técnica