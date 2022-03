Manchester City vs. Sporting Lisboa por los octavos de la Champions: hora, TV y posibles formaciones

El Manchester City de Pep Guardiola recibe al Sporting de Lisboa por los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League con una amplia ventaja de 5 a 0 en el global. Enterate todos los detalles.

El Manchester City de Pep Guardiola recibirá este miércoles 9 de marzo al Sporting Lisboa en Inglaterra. Dicho encuentro corresponde a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League y se disputará a partir de las 17:00 (hora argentina). El elenco "Ciudadano" consiguió una amplia ventaja con la que están a sólo 90 minutos de la clasificación a la siguiente ronda en la que aún no tiene rival definido ya que será por sorteo.

En el partido de ida, jugado el pasado 15 de febrero de 2022 en Portugal, el conjunto británico goleó 5 a 0 a su rival. Se fueron al descanso goleando 4 a 0 y en el complemento llegó el tanto definitivo. Además, los "Blues" vienen de vencer también por varios tantos de diferencia al Manchester United en el Derby. Por lo que, llegan con tranquilidad para este cotejo con el objetivo de meterse en los cuartos de final del mencionado torneo continental.

Con la victoria por 4 a 1 sobre los "Diablos Rojos", los dirigidos por Guardiola vienen con toda la confianza acumulada para vencer nuevamente al equipo portugués que dirige Ruben Amorim. El técnico español no se guardará nada y saldrá con los habituales titulares. Cabe destacar, que con 10 fechas por delante para el final de la Premier League, el City está puntero con seis unidades de ventaja sobre el Liverpool que tiene un partido menos.

Por su parte, el Sporting de Lisboa viene de dos victorias, un empate y una dura derrota en el clásico ante el Porto por 2 a 1 en la ida de las semifinales de la Copa de Portugal. Está segundo en el torneo doméstico con seis puntos por debajo de su archirrival con 25 fechas disputadas. En la última jornada se impuso por 2 a 0 en condición de local ante el Arouca y tendrá un compromiso mucho más complicado por Champions con un resultado adverso.

Cómo ver el partido online

Manchester City y Sporting de Lisboa se enfrentarán este miércoles en el Etihad Stadium y el encuentro será transmitido por la pantalla de Fox Sports a partir de las 17:00. La opción para verlo por internet por medio de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

Posibles formaciones de Manchester City vs. Sporting Lisboa

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Phil Foden, Jack Grealish. DT: Pep Guardiola.

Sporting Lisboa: Antonio Adán; Ricardo Esgaio, Sebastián Coates, Goncalo Inácio; Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Pablo Sarabia, Paulinho, Pedro Goncalves. DT: Ruben Amorim.

Árbitro: Halil Umut Meler