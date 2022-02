El inesperado elogio de Pep Guardiola a Marcelo Bielsa tras su salida del Leeds: "Fue espectacular"

Pep Guardiola elogió a Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa luego la salida del DT argentino del Leeds United.

El ciclo de Marcelo Bielsa en el Leeds United de Inglaterra llegó a su fin el pasado sábado 26 de febrero con la derrota por 4 a 0 ante el Tottenham en la Premier League. Horas después, a Pep Guardiola le consultaron en una conferencia de prensa acerca de su colega y se deshizo en elogios. El entrenador del Manchester City mostró su admiración por el extécnico de la Selección Argentina, Newell's, Vélez Sarsfield, Chile, entre otros.

No fue la única goleada que recibió el exequipo del "Loco" en el año. El martes 23 del mencionado mes perdió 6 a 0 ante el Liverpool en un duelo pendiente por la fecha 19 del torneo local. Además, hace seis partidos que no gana y el nivel no es bueno. El 16 de enero ganaron 3 a 2 ante el West Ham y de ahí en más no consiguieron más triunfos. Lo más cercano fue un empate ante el Aston Villa de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.

"Me da mucha pena por él. Su legado sigue ahí. En Leeds y en los jugadores. Su influencia es inmensa. Desafortunadamente los entrenadores estamos sujetos a los resultados. Y últimamente no eran buenos. Pero el juego de Leeds en estos últimos 3 o 4 años fue espectacular para ver. Obviamente le deseo lo mejor para el futuro", aseguró Guardiola, quien no dudó en opinar de lo que piensa sobre Bielsa..

Y agregó: "Quienes pierden son Leeds y sus jugadores. Como persona, no es diferente a los que lo rodean. Pero bueno, los resultados definen nuestro futuro". El presente no es el mejor, ya que con 26 fechas disputadas, el Leeds suma un total de 23 unidades, producto de 5 victorias, 8 empates y 13 derrotas. A su vez, está al borde de los puestos del descenso que actualmente ocupan el Burnley (21), el Watford (19) y el Norwich City (17).

Los números de Bielsa como técnico del Leeds

Marcelo Bielsa llegó al elenco inglés en la temporada 2018-2019 y en su primer temporada estuvo cerca de lograr el ascenso. Sin embargo, quedó en la puerta del mismo, pero lo logró un año después. El Leeds United ascendió a la categoría máxima del fútbol inglés, en donde disputó dos torneos locales. En total, el "Loco" dirigió 170 partidos de los cuales ganó 80, empató 33 y perdió 57 con 256 goles a favor y 219 en contra.