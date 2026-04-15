Bayern Munich vs. Real Madrid por Champions League: los goles y resumen del partido

Aleksandar Pavlovic, uno de los cuatro goleadores que tiene la noche de Munich en el duelo entre Bayern y Real Madrid.

Bayern Munich y Real Madrid disputaron un partidazo por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026: después del 2 a 1 que el conjunto bávaro obtuvo en la ida en condición de visitante, el 'Merengue' fue a buscar desde el minuto uno la remontada y el partido, en apenas los primeros 45 minutos, tuvo cinco goles. Ahora, con el resultado parcial global de 4 a 4, el equipo que pase a semifinales deberá imponerse en los minutos finales, el tiempo extra o, en última instancia, desde los tiros del punto penal.

El cuadro español aprovechó una desinteligencia de Manuel Neuer en la salida antes del minuto de juego y Arda Güler abrió el marcador a los 40 segundos; sin embargo, apenas unos instantes después, Aleksandar Pavlovic volvió a poner en ventaja al Bayern tras un cabezazo después de un córner. A la media hora del encuentro, el volante turco clavó un impresionante tanto de tiro libre para poner el 2 a 1. A los 38, Harry Kane apareció dentro del área para poner una vez más arriba al local en la serie, pero antes del cierre de la primera mitad Kylian Mbappé convirtió el 3 a 2.

En el complemento, el trámite del partido se emparejó y la paridad en el resultado se mantuvo a pesar de que ambos equipos tuvieron claras chances de gol. Sin embargo, la expulsión de Camavinga por doble amonestación a falta de cinco minutos para el final fue un punto de quiebre. Con un futbolista más, el cuadro alemán empujó y asedió el área del Real Madrid hasta que encontró el hueco: el colombiano Luis Díaz puso el 3 a 3 a los 89' para que estalle todo el público presente en el Allianz Arena. En la última jugada del encuentro, Michael Olise sentenció el duelo con un golazo desde afuera del área.

Todos los goles del partidazo entre Bayern Munich y Real Madrid por Champions League

Cómo quedaron los cruces de semifinales de la Champions League 2026