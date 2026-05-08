Centrocampista mexicano Mora disfruta proceso rumbo a Mundial tras superar lesión

El centrocampista mexicano Gilberto Mora aseguró el viernes que se divierte en su proceso ‌rumbo al Mundial ‌tras haber superado una lesión que mantuvo en duda su llamado a la selección por varios meses.

El jugador de 17 años llegó dos días antes a la concentración que inició el miércoles, y a la que fueron convocados 12 futbolistas de la ​liga mexicana por ⁠el director técnico Javier Aguirre el 28 de ‌abril.

"Llegué desde el lunes, estaba aquí ⁠entrenando solo, pero muy contento ⁠de poder estar otra vez en selección. Físicamente me siento muy bien, ya estoy al 100%, disfrutando el ⁠momento", dijo Mora a periodistas.

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"Trato de ser yo ​dentro del campo, de jugar, ‌de divertirme y creo que ‌eso me ha ayudado mucho hasta ahorita y ⁠espero poder seguir así”, agregó.

Mora, del club Tijuana, se alejó de las canchas desde enero debido a una pubalgia que superó cuatro meses después ​sin necesidad ‌de una cirugía para regresar y ser considerado por el "Vasco" Aguirre.

"Sí hubo una opción de operarme, pero la principal opción fue de no operarme, dejar que el tiempo pasara ⁠y que mi cuerpo se recuperara solo, así que gracias a Dios estoy aquí. Confié en mí, en Dios y siempre trabajé todos los días para poder estar aquí en la selección, sabía que podía llegar, ahora pienso en la selección y en mi futuro”, apuntó.

En ‌la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y ‌República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase ‌de grupos ⁠ante República Checa el 24 de junio.

Antes de su debut mundialista, el "Tri" -como llaman los ​mexicanos a su selección- jugará ante Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 de mayo, y Serbia el 4 de junio.

Con información de Reuters