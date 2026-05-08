EN VIVO
México

Centrocampista mexicano Mora disfruta proceso rumbo a Mundial tras superar lesión

08 de mayo, 2026 | 17.27

El centrocampista mexicano Gilberto Mora aseguró el viernes que se divierte en su proceso ‌rumbo al Mundial ‌tras haber superado una lesión que mantuvo en duda su llamado a la selección por varios meses.

El jugador de 17 años llegó dos días antes a la concentración que inició el miércoles, y a la que fueron convocados 12 futbolistas de la ​liga mexicana por ⁠el director técnico Javier Aguirre el 28 de ‌abril. 

"Llegué desde el lunes, estaba aquí ⁠entrenando solo, pero muy contento ⁠de poder estar otra vez en selección. Físicamente me siento muy bien, ya estoy al 100%, disfrutando el ⁠momento", dijo Mora a periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Trato de ser yo ​dentro del campo, de jugar, ‌de divertirme y creo que ‌eso me ha ayudado mucho hasta ahorita y ⁠espero poder seguir así”, agregó.

Mora, del club Tijuana, se alejó de las canchas desde enero debido a una pubalgia que superó cuatro meses después ​sin necesidad ‌de una cirugía para regresar y ser considerado por el "Vasco" Aguirre.

"Sí hubo una opción de operarme, pero la principal opción fue de no operarme, dejar que el tiempo pasara ⁠y que mi cuerpo se recuperara solo, así que gracias a Dios estoy aquí. Confié en mí, en Dios y siempre trabajé todos los días para poder estar aquí en la selección, sabía que podía llegar, ahora pienso en la selección y en mi futuro”, apuntó.

En ‌la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y ‌República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase ‌de grupos ⁠ante República Checa el 24 de junio.

Antes de su debut mundialista, el "Tri" -como llaman los ​mexicanos a su selección- jugará ante Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 de mayo, y Serbia el 4 de junio.

Con información de Reuters

Trending
Televisión
Quién se va de Gran Hermano el lunes 11 de mayo 2026, según las encuestas
Las más vistas