Un autódromo histórico recibió una habilitación provisoria y volverá a albergar competencias nacionales tras 15 años de inactividad.

Después de más de 15 años sin recibir competencias nacionales, el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce volverá a ser escenario de una fecha oficial del calendario automovilístico argentino. La noticia fue confirmada luego de que el circuito obtuviera una habilitación provisoria, un paso fundamental para recuperar uno de los trazados más emblemáticos del país.

La vuelta de la actividad genera una enorme expectativa entre los fanáticos y representa un hito para el automovilismo argentino, que recupera un escenario cargado de historia, tradición y recuerdos. La categoría TC Pick Up será la encargada de marcar este esperado regreso durante septiembre.

La habilitación que abrió las puertas al regreso

La Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo de la Provincia de Buenos Aires (COPAM) resolvió otorgar una habilitación provisoria al trazado luego de evaluar las obras realizadas en los últimos años, a cargo del Gobierno de la Provincia de Axel Kicillof.

La decisión fue tomada por unanimidad y permitió avanzar con la planificación de competencias nacionales. Apenas 24 horas después de conocerse la resolución, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el circuito formará parte del calendario oficial de TC Pick Up. La carrera se disputará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre y marcará el retorno de una categoría nacional al escenario balcarceño después de casi quince años.

Un circuito marcado por la historia y la emoción

Hablar del Autódromo de Balcarce es hablar de uno de los lugares más emblemáticos del deporte motor argentino. El circuito lleva el nombre de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y máximo ídolo del automovilismo nacional. Su trazado supo recibir algunas de las categorías más importantes del país y fue protagonista de innumerables jornadas históricas para el deporte argentino.

La última competencia nacional de relevancia disputada en el escenario tuvo lugar el 13 de noviembre de 2011, cuando el Turismo Carretera visitó Balcarce por última vez. Aquella carrera quedó grabada para siempre en la memoria del automovilismo argentino debido al accidente que provocó la muerte de Guido “Príncipe” Falaschi, uno de los jóvenes talentos de la categoría. Desde entonces, el circuito permaneció alejado de las competencias nacionales mientras avanzaban distintas iniciativas para recuperar sus condiciones de seguridad e infraestructura.

Las obras que permitieron recuperar el autódromo

La vuelta de Balcarce es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre el Municipio local, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la ACTC y distintos organismos técnicos. Durante este período se realizaron mejoras vinculadas a la seguridad, la infraestructura general y los servicios del predio, aspectos fundamentales para cumplir con los requisitos exigidos para la actividad oficial.

El objetivo principal fue devolverle al circuito las condiciones necesarias para albergar competencias de primer nivel y reinsertarlo dentro del calendario nacional. La confirmación de la fecha de TC Pick Up representa el primer gran paso de ese proyecto de recuperación.

La polémica que reavivó el conflicto entre ACTC y ACA

Sin embargo, el anuncio del regreso de Balcarce también volvió a exponer las diferencias existentes entre la ACTC y el Automóvil Club Argentino (ACA). Según trascendió, la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA habría mantenido reparos respecto de la habilitación otorgada por la COPAM, situación que generó interpretaciones contrapuestas sobre el alcance de la autorización.

La controversia se profundizó luego de que el ACA difundiera un comunicado oficial para aclarar su posición con respecto a la habilitación y al posible regreso de competencias oficiales en la ciduad serrana.

Qué dijo el ACA sobre la situación del Autódromo de Balcarce

A través de un documento institucional, la CDA recordó que es la Autoridad Deportiva Nacional reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Además, explicó que en 2016 realizó junto a la FIA una inspección integral del circuito, de la cual surgieron observaciones y recomendaciones relacionadas con la seguridad del trazado.

Según indicó el organismo, no participó de las verificaciones posteriores ni fue convocado para controlar la ejecución de las obras realizadas durante los últimos años. Por ese motivo, sostuvo que actualmente no puede emitir una evaluación técnica sobre el estado definitivo del circuito ni certificar el cumplimiento de todas las exigencias establecidas en aquella inspección. Finalmente, el ACA señaló que no autorizará competencias bajo su órbita hasta que se compruebe el cumplimiento total de los requerimientos planteados por la FIA.