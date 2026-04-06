Carabobo vs RB Bragantino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Sudamericana

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo jueves 9 de abril, RB Bragantino visita a Carabobo en el estadio Misael Delgado, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Sudamericana.
Hernán Heras Acosta es el árbitro designado para controlar el partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Fechas y rivales de Carabobo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 2: vs River Plate: 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 3: vs Blooming: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs River Plate: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RB Bragantino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 2: vs Blooming: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 3: vs River Plate: 30 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs Blooming: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Carabobo y RB Bragantino, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas