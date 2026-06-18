Cannavaro rescata el esfuerzo de Uzbekistán pese al 3-1 ante Colombia

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán vs Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 17 de junio de 2026. El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, antes del partido

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, dijo que estaba orgulloso del desempeño de su equipo pese ‌a la derrota 3-1 ante ‌Colombia en su debut en el Grupo K del Mundial el miércoles, y elogió el esfuerzo de sus jugadores en un ambiente exigente en el Estadio Azteca.

"Les dije que estoy muy orgulloso del partido que jugaron. Les dije que me gustó mucho lo que vi", dijo el italiano, quien fue campeón en Alemania ​2006 como jugador.

"No fue ⁠fácil, jugábamos en México, pero se sintió como jugar en ‌Colombia con todos los hinchas colombianos aquí".

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El extremo ⁠colombiano Luis Díaz inspiró a su equipo ⁠hacia la victoria en el regreso de los sudamericanos al Mundial, tras haberse perdido la edición de 2022. Después de que Daniel ⁠Muñoz abriera el marcador al final del primer tiempo, ​Uzbekistán respondió bien e igualó por medio de ‌Abbosbek Fayzullaev en torno a la ‌hora de juego.

Sin embargo, Colombia recuperó rápidamente el control por ⁠medio de Díaz antes de que el suplente Jáminton Campaz sellara el resultado en el tiempo de descuento, lo que dejó a Cannavaro reflexionando sobre un marcador que, a su juicio, no ​reflejó del ‌todo el esfuerzo de su equipo.

Cannavaro dijo que la experiencia de jugar en un escenario tan histórico quedaría en la memoria de sus jugadores.

"Jugar aquí es algo maravilloso. Es algo que recordarás toda la vida. Es la primera ⁠vez que mis jugadores juegan en este estadio, y lo recordarán para siempre", señaló.

"Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy, está claro que perder 3-1 es demasiado", dijo Cannavaro.

El técnico italiano subrayó la necesidad de crecer mientras Uzbekistán continúa su campaña de debut, en particular al enfrentarse a rivales de primer nivel ‌como Colombia y su próximo adversario, Portugal.

"Tenemos que crecer. Siempre les digo que se mantengan dentro del partido", dijo Cannavaro. "No es fácil jugar contra un equipo como Colombia o Portugal".

"Hoy el equipo entendió cuándo teníamos que sufrir, cuándo teníamos que controlar el balón, cuándo teníamos ‌que cambiar el juego de un lado al otro. Creo que el segundo tiempo fue muy bueno".

"Pero a este nivel, cuando cometes errores, los ‌pagas caro".

Uzbekistán se ⁠enfrentará ahora a Portugal en Houston, mientras que Colombia, que lidera el Grupo K después de que ​Portugal y República Democrática del Congo empataran 1-1, se medirá con RD Congo en Guadalajara.

Con información de Reuters