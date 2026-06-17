Corea del Sur desplazará la línea de restricción para civiles en la frontera con Corea del Norte

FOTO DE ARCHIVO: Un soldado norcoreano monta guardia en su puesto dentro del territorio norcoreano, en esta fotografía tomada desde Paju, Corea del Sur, cerca de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas

​Corea del Sur desplazará una línea que discurre en paralelo a la ‌frontera militar con ‌Corea del Norte para reducir la zona en la que se restringe el acceso de los civiles, con el fin de adaptarse a la evolución del entorno de seguridad y facilitar la vida de los ​residentes locales, ⁠dijo el miércoles el ministro de Defensa.

La ‌denominada "Línea de Control Civil" se ⁠encuentra actualmente a una ⁠distancia de hasta 10 kilómetros al sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), trazada al ⁠final de la Guerra de Corea (1950-1953). ​Para acceder a la zona ‌es necesaria una autorización ‌de las fuerzas armadas.

El ministro de Defensa, ⁠Ahn Gyu-back, dijo que el cambio, que desplazará la línea de acceso civil una media de 6 kilómetros con respecto ​a ‌la LDM, responde a años de peticiones por parte de los residentes y ha sido posible gracias a la mejora de la preparación de ⁠la defensa.

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Según informan medios de comunicación, en el interior de la zona residen hasta 20.000 personas, y otras acceden a ella para cultivar o trabajar tras pasar por los trámites de autorización.

El ministerio también anunció otros cambios ‌que aliviarán las restricciones impuestas en las zonas cercanas a la frontera, incluida una flexibilización de las normas de notificación para el uso de drones con fines agrícolas.

El Gobierno liberal ‌del presidente Lee Jae-myung, que asumió el cargo el año pasado, ha adoptado una serie ‌de medidas ⁠destinadas a aliviar las tensiones con Corea del Norte, pero Pionyang ​ha mantenido una postura hostil hacia su vecino.

Con información de Reuters