La responsable de competencia de la UE insta respaldar las fusiones bancarias transfronterizas

FOTO DE ARCHIVO. Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, observa durante una conferencia en Bruselas, Bélgica

Por Foo Yun ​Chee

BRUSELAS, 17 jun (Reuters) - La responsable de competencia de la UE, Teresa Ribera, instó el miércoles ‌a los países ‌de la UE a respaldar las fusiones bancarias transfronterizas para contribuir a la culminación del Mercado Único, un día después de que Alemania rechazara la oferta del banco italiano UniCredit por su rival alemán Commerzbank .

Los comentarios de Ribera van en la ​misma línea ⁠que los de los responsables políticos de la ‌UE, que recientemente han renovado sus ⁠llamamientos a favor de las ⁠fusiones bancarias transfronterizas para hacer frente a las inversiones de varios billones de euros necesarias para financiar ⁠la transformación ecológica y digital del bloque.

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El ​plan para una unión bancaria en ‌toda regla se ha ‌estancado, y tanto los banqueros como los supervisores ⁠señalan la ausencia de un sistema de garantía conjunto para los depositantes de la zona del euro como el mayor obstáculo para su ​avance.

"La culminación ‌del Mercado Único sigue siendo una de las prioridades más urgentes de Europa en materia de competitividad. Las fusiones transfronterizas de nuestros grandes bancos europeos contribuirían a ese ⁠objetivo. Es algo que se necesita con urgencia", dijo Ribera en una conferencia.

"Los Estados miembros deberían aplaudir estos acuerdos por el bien común", añadió.

Alemania rechazó oficialmente el martes la oferta de UniCredit por las acciones de su rival alemán Commerzbank , alegando un precio bajo ‌y su preocupación por lo que calificó de enfoque agresivo del banco italiano.

Ribera criticó a los países que reclaman la existencia de gigantes paneuropeos, pero se niegan a adoptar las medidas necesarias para respaldar ‌dichos objetivos.

"Europa no puede afirmar, al mismo tiempo, que necesita empresas competitivas a escala mundial y negarse a ‌examinar si ⁠sus marcos analíticos reflejan adecuadamente las realidades de la competencia global, la transformación ​tecnológica y las necesidades de inversión", señaló.

(Reportaje de Foo Yun Chee; redacción de Louise Heavens; redacción de Tomasz Janowski; edición en español de Paula Villalba)