La consigna del pensador Sócrates invita a una gestión consciente y ética de nuestro círculo más íntimo.

En tiempos donde la inmediatez y la hiperconectividad digital suelen diluir la profundidad de los lazos interpersonales, una antigua máxima de Sócrates recupera un sentido de realidad sorprendente: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”.

Esta sentencia, lejos de buscar una mercantilización de los afectos, invita a una gestión consciente y ética de nuestro círculo más íntimo. En nuestra era actual, caracterizada por conexiones superficiales y "amistades" medidas en interacciones de redes sociales, el planteo socrático sacude las estructuras de la cotidianidad.

Para comprender el peso de sus palabras, es fundamental situarse en la época en la que el filósofo vivió. Nacido en el 470 a.C., Sócrates desarrolló su labor intelectual en la Atenas del siglo V a.C., un período de enorme esplendor cultural pero también de profunda inestabilidad política y social.

La juventud de Sócrates coincidió con la época dorada de Pericles, pero sus años de madurez estuvieron marcados por los horrores de la Guerra del Peloponeso contra Esparta y la subsecuente caída de la democracia tradicional, que derivó en regímenes autoritarios y sangrientos como el de los Treinta Tiranos. En una sociedad fuertemente agrietada, donde la delación, la traición política y la desconfianza mutua estaban a la orden del día, saber en quién confiar no era un mero ejercicio intelectual: era una cuestión de supervivencia.

Asimismo, el entorno filosófico estaba dominado por los sofistas, maestros de la retórica que cobraban altas sumas de dinero por enseñar a ganar debates sin importar la verdad o la justicia de la causa. En abierto contraste, Sócrates dedicó su existencia a la búsqueda del bien en el ágora, viviendo con una austeridad absoluta que lo llevó a despreciar el lucro y los bienes materiales. Para él, el verdadero valor no estaba en los bolsillos, sino en el alma.

Para el filósofo ateniense, dedicar tiempo a examinar la autenticidad de los demás nos protege de falsas expectativas y decepciones.

La analogía del valor: lealtad frente a la coyuntura crítica

Desde la perspectiva filosófica, la comparación con el dinero funciona como una perfecta metáfora de previsión. Al igual que una administración responsable de los ahorros permite enfrentar con mayor holgura una emergencia financiera, observar detenidamente la conducta de los allegados en momentos de normalidad permite discernir quiénes poseen una lealtad real frente a una coyuntura crítica, tales como:

La enfermedad física o mental.

El fracaso personal o económico.

La pérdida irreparable de un ser querido.

El pensamiento socrático, fuertemente fundamentado en la ética de la virtud, sugiere que reconocer el valor real de una persona constituye una forma de inteligencia emocional.

Según los registros de la enciclopedia Britannica, Sócrates no dejó obras escritas; todo lo que se sabe de él llegó a través de sus discípulos, principalmente Platón. Su filosofía se centró en la mayéutica, un método de preguntas y respuestas diseñado para que sus interlocutores descubrieran la verdad por cuenta propia. Aplicado a las relaciones humanas, este método invitaba a examinar la autenticidad de los demás para protegernos de falsas expectativas y decepciones.

La insistencia de Sócrates en incomodar a los poderosos con sus preguntas y sus vínculos con figuras políticas complejas de la época colonial y posguerra terminaron pasándole factura. Como señala Britannica, su compromiso innegociable con la integridad derivó en su juicio final por impiedad (no creer en los dioses de la ciudad) y por supuestamente "corromper a la juventud".

Tras rechazar una pena menor que le hubiera exigido dejar de filosofar o marchar al exilio, aceptó con templanza su ejecución mediante la ingesta de cicuta. Ese trágico final cimentó su legado como el máximo símbolo de coherencia entre el pensamiento y la acción.