Aristóteles, filósofo griego: "Donde las leyes no gobiernan no hay constitución"

La célebre frase "Donde las leyes no gobiernan no hay constitución" proviene de la obra cumbre de Aristóteles, La Política (específicamente del Libro IV, Capítulo 4). En ese texto, el filósofo realiza una profunda clasificación de las distintas formas de gobierno y, en particular, analiza las desviaciones y degradaciones que puede sufrir la democracia.

El contexto en el que pronuncia esta sentencia funciona como una advertencia directa contra el populismo radical de la antigüedad y la consecuente pérdida de la institucionalidad. A continuación, se desglosan las claves fundamentales para comprender el verdadero alcance de su significado.

El imperio de la ley vs. el gobierno de los decretos

Aristóteles distingue varios tipos de democracia a lo largo de su análisis. Para el pensador, la democracia más sana es aquella donde la ley se posiciona como soberana y los ciudadanos participan activamente bajo un marco de reglas estables. Sin embargo, describe una quinta forma de democracia (denominada democracia extrema o radical) en la que la masa, y no la ley, es la que posee la última palabra.

En este tipo de degradación institucional, las leyes generales quedan completamente reemplazadas por decretos particulares (psephismata), los cuales se votan día a día según el humor social o la conveniencia del momento en la asamblea. Aristóteles argumenta con firmeza que la ley debe ser de carácter general, abstracta y duradera. En contraposición, los decretos deben usarse únicamente para resolver aquellas cuestiones particulares que la ley no puede prever de antemano. Cuando el decreto reemplaza por completo a la ley, la estabilidad jurídica desaparece de forma inmediata.

La aparición del demagogo

Ante el interrogante de por qué la masa empieza a gobernar por encima de la normativa vigente, Aristóteles señala a un culpable claro: el demagogo. Este actor político altera la dinámica del poder de las siguientes maneras:

En las democracias reguladas estrictamente por la ley, no existe un lugar propicio para los demagogos, ya que los mejores ciudadanos son quienes ejercen el liderazgo.

En la democracia radical, el demagogo florece de manera notable adulando al pueblo y convenciéndolo de que su voluntad inmediata se encuentra por encima de cualquier norma escrita.

Este líder concentra el poder sometiendo todas las decisiones al arbitrio de la asamblea popular, lo que debilita de forma directa a los magistrados y termina barriendo con el orden legal existente.

Platón junto a su discipulo Aristóteles.

El verdadero significado de "Constitución" (Politeia)

Para entender con precisión por qué el filósofo afirmaba que sin leyes gobernando se extingue la constitución, es necesario precisar qué significaba el concepto de politeia en la antigua Grecia. Aristóteles no se refería a un texto constitucional moderno impreso en papel, sino al ordenamiento mismo de la polis, es decir, a una estructura política debidamente organizada y justa.

Para el filósofo clásico, una verdadera politeia requiere necesariamente que las leyes operen de forma soberana sobre todas las cosas. Asimismo, exige que los gobernantes actúen única y exclusivamente como guardianes y ejecutores de esas normas. Si no existe una norma superior que limite el ejercicio del poder —ya sea el poder de un rey, de una oligarquía o de una multitud—, no hay un orden político real, sino una profunda arbitrariedad.

Una forma de tiranía colectiva

Finalmente, Aristóteles llega a una conclusión tajante dentro de su obra: este tipo de democracia donde el pueblo gobierna de forma discrecional por encima de la ley no constituye un verdadero gobierno constitucional, sino una tiranía de muchos.

Al igual que el tirano único gobierna según su propio capricho y sin rendir cuentas a nadie, la multitud bajo el mando directo de los demagogos se comporta de manera monárquica y despótica.

Por lo tanto, la célebre frase se erige como un axioma imperecedero de la ciencia política clásica: sin el imperio de la ley, el Estado deja de ser una comunidad política legítima y se transforma, indefectiblemente, en un juego de dominación pura.