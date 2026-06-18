Taiwán critica la oferta "irrelevante" de China para ver el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se exhibe durante un evento de prensa organizado por Global Citizen y la FIFA, en Nueva York, EEUU

El ​Gobierno de Taiwán criticó una oferta "irrelevante" de China para que los aficionados taiwaneses utilicen sitios web chinos ‌o incluso visiten el ‌país para ver el Mundial, y afirmó que el torneo es fácilmente accesible en la isla.

China, que considera a Taiwán —gobernado democráticamente— como parte de su propio territorio, suele promover entre los taiwaneses los beneficios de vivir allí, e incluso afirma repetidamente que a la isla le iría mucho mejor ​si aceptara al ⁠Gobierno de Pekín.

El miércoles, la Oficina de Asuntos de ‌Taiwán de China, en respuesta a una pregunta ⁠de medios estatales sobre un artista ⁠taiwanés no identificado que se quejó de que no podía encontrar transmisiones del Mundial en Taiwán, dijo que China tiene ⁠los derechos para emitir todos los partidos.

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"Damos la bienvenida ​a los compatriotas de la isla para ‌que utilicen sitios web, aplicaciones ‌y otras plataformas de China continental para ver transmisiones ⁠en directo de los partidos, o para que vengan al continente a ver los encuentros", dijo el portavoz Chen Binhua en una rueda de prensa.

Esa noche, el Consejo ​de Asuntos ‌Continentales de Taiwán, encargado de la política hacia China, dijo que era totalmente falso que los taiwaneses no pudieran ver los partidos, y señaló a empresas de medios locales que tienen los derechos y ⁠están transmitiendo el Mundial.

Por tanto, los aficionados taiwaneses no tienen necesidad de utilizar sitios web o aplicaciones chinos, dijo en un comunicado.

"La Oficina de Asuntos de Taiwán incluso siente la necesidad de comentar sobre las transmisiones del Mundial: se preocupa por demasiados asuntos irrelevantes", añadió el consejo.

Ni Taiwán ni China se clasificaron para ‌el Mundial.

El Gobierno de Taiwán rechaza las reclamaciones de soberanía de Pekín y afirma que sólo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro.

El Gobierno taiwanés ha estado alentando a Paraguay y Haití, dos de los 12 países restantes ‌que mantienen vínculos diplomáticos formales con Taipéi.

El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, publicó esta semana un video en redes ‌sociales ondeando las ⁠banderas de ambos países.

"Estoy muy feliz de ver a los aliados de Taiwán, Paraguay y Haití, ​subir al escenario del gran escaparate mundial del fútbol", escribió Lin en su página de Facebook.

Con información de Reuters