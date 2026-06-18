Trump dice que Apple colaborará con Intel para fabricar chips en Estados Unidos

La ilustración muestra los logotipos de Intel y Apple.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ‌el ‌jueves en una publicación en Truth Social que Apple había acordado colaborar con Intel para diseñar y fabricar sus chips ​en Estados ⁠Unidos.

Intel había llegado ‌a un acuerdo ⁠preliminar para ⁠fabricar algunos chips para Apple, tras unas negociaciones que ⁠se prolongaron durante más ​de un año, ‌informó el Wall ‌Street Journal en ⁠mayo.

Apple e Intel no respondieron de inmediato a una solicitud ​de ‌comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.

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Un acuerdo con Intel ayuda a ⁠Apple a diversificar su base de fabricación, en su búsqueda de una mayor capacidad de producción de chips. La ‌empresa depende en gran medida de TSMC , cuyas avanzadas líneas de producción tienen una gran demanda ‌por parte de fabricantes de chips de IA ‌como Nvidia y ⁠AMD .

Con información de Reuters