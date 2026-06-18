Trump dice que Apple colaborará con Intel para fabricar chips en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves en una publicación en Truth Social que Apple había acordado colaborar con Intel para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos.
Intel había llegado a un acuerdo preliminar para fabricar algunos chips para Apple, tras unas negociaciones que se prolongaron durante más de un año, informó el Wall Street Journal en mayo.
Apple e Intel no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.
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Un acuerdo con Intel ayuda a Apple a diversificar su base de fabricación, en su búsqueda de una mayor capacidad de producción de chips. La empresa depende en gran medida de TSMC , cuyas avanzadas líneas de producción tienen una gran demanda por parte de fabricantes de chips de IA como Nvidia y AMD .
Con información de Reuters