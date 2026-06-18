Suiza busca ante Bosnia y Herzegovina dejar atrás el frustrante empate con Qatar

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar vs Suiza

Suiza está decidida a dejar atrás la decepción de su estreno en el Mundial tras el empate con ‌Qatar cuando se enfrente el ‌jueves a Bosnia y Herzegovina, y el seleccionador Murat Yakin ha pedido a su equipo más contundencia después de dejar escapar la victoria.

Los suizos llegaron al torneo con grandes expectativas, pero acabaron frustrados tras empatar 1-1 con Qatar en su primer partido del Grupo B el sábado, pese a generar numerosas ocasiones y ​controlar el juego ⁠durante largos periodos.

Se habían adelantado 1-0 con un penal de ‌Breel Embolo en el minuto 17, pero encajaron un ⁠gol en propia puerta de Miro ⁠Muheim en el tiempo de descuento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esperábamos un resultado diferente", dijo Yakin a periodistas el miércoles. "La forma en que jugamos fue buena. Si ⁠se miran las estadísticas, ayudan. Sin embargo, eso no te ​sirve de nada, porque perdimos dos puntos".

En ‌lugar de obsesionarse, Yakin ha desafiado ‌a sus jugadores a aprender rápidamente de los errores que ⁠les costaron caro.

"Queremos ser mejores", afirmó. "Tenemos que trabajar en la eficacia. No fuimos lo suficientemente eficaces. Pero, al fin y al cabo, cuando vas por delante, también tienes que trabajar en ​la defensa".

Yakin ‌señaló que el gol recibido en los últimos minutos ante Qatar respondió a patrones que ya habían aparecido antes, incluso en amistosos recientes.

"Tenemos que ser más inteligentes. Tenemos que conservar la posesión del balón", explicó. "La forma en que ⁠hemos recibido goles recientemente, también en partidos amistosos y también en el encuentro contra Qatar, se debió a razones similares".

El centrocampista Remo Freuler admitió que el ánimo estaba apagado inmediatamente después del empate ante Qatar, pero dijo que el plantel ya había cambiado el foco hacia Bosnia y Herzegovina.

"Después del debut, esperábamos más", reflexionó Freuler. "Estábamos decepcionados, sin ‌duda. Pero al día siguiente tuvimos que analizar el partido y aprender de él, y luego tuvimos que prepararnos, porque cuatro días después hay un segundo partido muy importante".

Bosnia y Herzegovina llega tras conseguir un empate 1-1 ante la coanfitriona Canadá y ha impresionado a ‌los suizos por su fortaleza física y su organización, pero Yakin cree que el desenlace dependerá en gran medida de su propio equipo.

Con ‌dos partidos de ⁠grupo por disputar, Suiza sabe que otro tropiezo complicaría su camino hacia la fase eliminatoria. Para Yakin, el ​objetivo sigue claro.

"Queremos seguir en el torneo. Queremos alcanzar las eliminatorias", insistió. "Esto es lo que esperamos de nosotros mismos".

Con información de Reuters