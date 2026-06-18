Suiza busca ante Bosnia y Herzegovina dejar atrás el frustrante empate con Qatar

Suiza está decidida a dejar atrás la decepción de su estreno en el Mundial tras el empate con Qatar cuando se enfrente el jueves a Bosnia y Herzegovina, y el seleccionador Murat Yakin ha pedido a su equipo más contundencia después de dejar escapar la victoria.
Los suizos llegaron al torneo con grandes expectativas, pero acabaron frustrados tras empatar 1-1 con Qatar en su primer partido del Grupo B el sábado, pese a generar numerosas ocasiones y controlar el juego durante largos periodos.
Se habían adelantado 1-0 con un penal de Breel Embolo en el minuto 17, pero encajaron un gol en propia puerta de Miro Muheim en el tiempo de descuento.
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"Esperábamos un resultado diferente", dijo Yakin a periodistas el miércoles. "La forma en que jugamos fue buena. Si se miran las estadísticas, ayudan. Sin embargo, eso no te sirve de nada, porque perdimos dos puntos".
En lugar de obsesionarse, Yakin ha desafiado a sus jugadores a aprender rápidamente de los errores que les costaron caro.
"Queremos ser mejores", afirmó. "Tenemos que trabajar en la eficacia. No fuimos lo suficientemente eficaces. Pero, al fin y al cabo, cuando vas por delante, también tienes que trabajar en la defensa".
Yakin señaló que el gol recibido en los últimos minutos ante Qatar respondió a patrones que ya habían aparecido antes, incluso en amistosos recientes.
"Tenemos que ser más inteligentes. Tenemos que conservar la posesión del balón", explicó. "La forma en que hemos recibido goles recientemente, también en partidos amistosos y también en el encuentro contra Qatar, se debió a razones similares".
El centrocampista Remo Freuler admitió que el ánimo estaba apagado inmediatamente después del empate ante Qatar, pero dijo que el plantel ya había cambiado el foco hacia Bosnia y Herzegovina.
"Después del debut, esperábamos más", reflexionó Freuler. "Estábamos decepcionados, sin duda. Pero al día siguiente tuvimos que analizar el partido y aprender de él, y luego tuvimos que prepararnos, porque cuatro días después hay un segundo partido muy importante".
Bosnia y Herzegovina llega tras conseguir un empate 1-1 ante la coanfitriona Canadá y ha impresionado a los suizos por su fortaleza física y su organización, pero Yakin cree que el desenlace dependerá en gran medida de su propio equipo.
Con dos partidos de grupo por disputar, Suiza sabe que otro tropiezo complicaría su camino hacia la fase eliminatoria. Para Yakin, el objetivo sigue claro.
"Queremos seguir en el torneo. Queremos alcanzar las eliminatorias", insistió. "Esto es lo que esperamos de nosotros mismos".
Con información de Reuters