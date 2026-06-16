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Aristóteles, filosofo: "El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice"

El pensador griego Aristóteles defendía que la virtud se encuentra en el equilibrio entre dos extremos viciosos (uno por exceso y otro por defecto).

16 de junio, 2026 | 05.00

"El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice". Esta famosa frase resume a la perfección la esencia de la prudencia (phrónesis) y la moderación, dos de los pilares fundamentales de la filosofía ética de Aristóteles.

Aunque la frase ha sido transmitida a lo largo de los siglos como un aforismo popular, su significado profundo se entiende mejor cuando se analiza desde la perspectiva de su obra cumbre sobre la moral: la Ética a Nicómaco.

Para Aristóteles, la prudencia no significa ser tímido o tener miedo a hablar. Es una virtud intelectual que consiste en la capacidad de deliberar correctamente sobre lo que es bueno y conveniente para uno mismo y para los demás.

  • "No dice todo lo que piensa": El sabio sabe que las palabras tienen consecuencias. Sabe filtrar sus pensamientos según el contexto, el momento y el receptor. No habla por impulso ni por vanidad.

  • "Piensa todo lo que dice": Cada palabra que sale de su boca es el resultado de una reflexión previa. Hay una coherencia absoluta entre su mente y su lengua.

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Aristóteles defendía que la virtud se encuentra en el equilibrio entre dos extremos viciosos (uno por exceso y otro por defecto). Si aplicamos esta frase a la comunicación:

  • El defecto (El ignorante/indiscreto): Dice todo lo que le pasa por la cabeza sin filtrar (sincericidio o imprudencia). No piensa antes de hablar.

  • El exceso (El calculador/mentiroso): Oculta la verdad con intenciones oscuras o manipula con el silencio.

  • El justo medio (El sabio): Dice la verdad, pero evalúa cuándocómo y a quién decírsela.

Para Aristóteles, la prudencia no significa ser tímido o tener miedo a hablar.

La diferencia entre el sabio y el ignorante

Esta frase suele complementarse con otra idea aristotélica: "El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona". Mientras que el ignorante asume que sabe todo y habla sin fundamento, el sabio es consciente de los límites de su conocimiento y de la complejidad de la realidad. Por lo tanto, su hablar es medido, preciso y responsable.

Aristóteles fundó las bases del pensamiento occidental al sistematizar disciplinas fundamentales como la lógica, la ética, la política y la metafísica. Su enfoque empírico transformó la observación de la naturaleza, sentando los cimientos del método científico moderno.

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Durante la Edad Media, su redescubrimiento mediante pensadores islámicos y cristianos como Tomás de Aquino estructuró la escolástica teológica. Al proporcionar el vocabulario conceptual y los esquemas racionales de Occidente, su inmenso legado intelectual consolidó los pilares de toda la filosofía occidental contemporánea.

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