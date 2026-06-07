Brasil gana 2-1 a Egipto en último partido previo al Mundial

​La selección brasileña venció el sábado 2-1 a ‌Egipto en su ‌último partido de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo dentro de una semana.

Bruno Guimarães abrió el marcador para ​Brasil a ⁠los siete minutos tras ‌robar el balón durante ⁠una presión ⁠alta contra los egipcios, pero el equipo africano empató cuatro minutos ⁠después tras un error ​del defensa Marquinhos, ‌que falló un ‌pase hacia atrás.

En el entretiempo, ⁠el director técnico Carlo Ancelotti cambió casi a todo el equipo, y ​el ‌delantero Endrick supo aprovechar la oportunidad, marcando el gol de la victoria para Brasil a los ⁠52 minutos.

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En la primera parte, Ancelotti tuvo que sustituir al lateral derecho Wesley, que sintió una lesión en la ingle e incluso lloró en ‌el banquillo de suplentes.

Brasil debutará en la Copa del Mundo el próximo sábado contra Marruecos en Nueva York por el ‌Grupo C. Posteriormente, se enfrentará a Haití en Filadelfia el ‌19 ⁠de junio y a Escocia el 24 de ​junio en Miami.

(Redacción de Río de Janeiro. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)