Brasil gana 2-1 a Egipto en último partido previo al Mundial

La selección brasileña venció el sábado 2-1 a Egipto en su último partido de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo dentro de una semana.
Bruno Guimarães abrió el marcador para Brasil a los siete minutos tras robar el balón durante una presión alta contra los egipcios, pero el equipo africano empató cuatro minutos después tras un error del defensa Marquinhos, que falló un pase hacia atrás.
En el entretiempo, el director técnico Carlo Ancelotti cambió casi a todo el equipo, y el delantero Endrick supo aprovechar la oportunidad, marcando el gol de la victoria para Brasil a los 52 minutos.
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En la primera parte, Ancelotti tuvo que sustituir al lateral derecho Wesley, que sintió una lesión en la ingle e incluso lloró en el banquillo de suplentes.
Brasil debutará en la Copa del Mundo el próximo sábado contra Marruecos en Nueva York por el Grupo C. Posteriormente, se enfrentará a Haití en Filadelfia el 19 de junio y a Escocia el 24 de junio en Miami.
(Redacción de Río de Janeiro. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)