Fernando "Puma" Martínez vs. Jesse "Bam" Rodríguez.

Este sábado 22 de noviembre, el boxeo argentino vivirá una de sus noches más grandes. Fernando “Puma” Martínez, el único campeón mundial argentino en actividad, se medirá con el invicto estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez en Riad, Arabia Saudita, en un choque que promete marcar un antes y un después: se disputan los títulos supermosca de la AMB, la OMB y el CMB, además del prestigioso cinturón de la revista The Ring.

Martínez, con récord de 18-0 y 9 knock-outs, ha demostrado su temple en escenarios internacionales, mientras que Rodríguez llega con su invicto intacto (22-0, 15 KO) y el respaldo de sus títulos. El evento forma parte de la gran cartelera “Ring IV: Noche de Campeones” que se llevará a cabo en el ANB Arena de Riad, recinto con capacidad para aproximadamente 8.000 personas.

El combate se espera para alrededor de las 16:00 hs (hora de Argentina), aunque algunas fuentes mencionan que la acción podría arrancar más tarde, debido a la previa de otros combates. Para verlo en vivo desde Argentina, hay una única vía oficial: la plataforma de streaming DAZN, que requerirá una suscripción para ver este evento.

¿Xuper TV es una opción para ver la pelea?

Aquí es donde aparece una advertencia clave: no es recomendable usar servicios como Xuper TV para intentar seguir la pelea. Aunque en foros y redes algunos usuarios mencionan que “todos usan Xuper TV” para ver boxeo, esas versiones pirata o no autorizadas conllevan serios riesgos legales y técnicos. En muchos casos, estas transmisiones no cuentan con los derechos de emisión, lo que podría implicar infracciones por parte de los usuarios. Además, la calidad suele ser inferior: cuadros entrecortados, baja resolución y cortes constantes son comunes.

Xuper TV no es una buena opción para descargar en tus dispositivos.

Recurrir a plataformas no oficiales también puede poner en riesgo la seguridad digital: muchas de estas fuentes son vulnerables a malware, publicidad maliciosa o links que llevan al robo de datos bancarios u otras contraseñas. En cambio, DAZN ofrece una experiencia estable, legal y con buena calidad, lo que justifica plenamente optar por el camino legítimo.

En síntesis: se trata de un evento imperdible para los amantes del boxeo, pero verlo “de cualquier forma” no es una opción recomendable descargar Xuper TV porque vulnera contraseñas de otros sitios que estén asociados con tu dispositivo. DAZN es la vía segura, legal y de calidad para disfrutar de esta histórica unificación.