Ben Whitaker, el boxeador que baila en el ring y con el que peleará un argentino

Desde los inicios del boxeo, a lo largo de la historia aparecieron infinidad de boxeadores con diferentes estilos bien marcados para sacar diferencia con sus rivales arriba del ring. Un caso distinto al de todos y con su propia impronta es el de Ben Whitaker, un púgil nacido en el Reino Unido que dio que hablar en su etapa como amateur y ahora peleará contra el argentino Braian Suárez en suelo inglés. Este último va por el batacazo contra su rival, que tiene una manera particular de combatir en el cuadrilátero.

El oriundo de West Bromwich se luce cada vez que tiene que pelear y causa sensación en las redes sociales. Ya sea por sus habilidades, su velocidad o también su baile en el entarimado para evitar que lo golpeen o incluso para conectar él. Su invicto en el profesionalismo no se nutre de grandes nombres, pero sí de buenas presentaciones en las que ya demostró que está en un buen nivel como también lo hizo en el amateurismo siendo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora tendrá enfrente al nacido en Hurlingham, que ya peleó por título mundial y quiere arruinarle la fiesta.

Braian Suárez, la esperanza del boxeo argentino para terminar con el invicto de Whitaker

En principio, el británico suma un total de 10 victorias de las cuales 7 fueron por la vía del KO y sólo empató en una ocasión. Por su parte, Suárez lleva 21 triunfos (20 por KO) y cuatro derrotas, tres de ellas en el exterior. Desde sus inicios hasta la actualidad supo ser campeón argentino de la categoría pesado como también a nivel latino y hasta subirse al ring del Luna Park. Claro que, esta vez tendrá por delante el duelo más importante de su vida sabiendo que, de ganar, volverá a las "grandes ligas".

Su rival no es "uno más" y es una realidad. Whitaker dio cátedra desde sus comienzos como boxeador amateur hasta lo que es hoy. Su "parecido" con la leyenda Nassem Hamed, conocido como el "Príncipe" no es algo menor a tener en cuenta tampoco, ya que utiliza esos hábiles movimientos tanto para sacar ventaja como para dar show al público. Sin dudas lo logra, ya que atrae a los que no y a los que son fanáticos del boxeo además de conseguir triunfos.

Braian Suárez vs. Ben Whitaker, este sábado 18 de abril en Gran Bretaña

El "Cirujano", como se lo apoda, a nivel profesional tiene grandes aspiraciones a ser campeón mundial y no está tan lejos de lograrlo en una categoría difícil. En su tierra natal ya se convirtió en dueño del título internacional pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y del Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Si bien el cruce ante Braian Suárez no será por un cinturón, sí puede significar un escalón para los dos para ir por el más importante.

Cuándo se enfrentan Suárez y Whitaker en Reino Unido: hora, TV, cómo ver la pelea online

El combate que tendrá lugar en el Liverpool Arena de la ciudad homónima se llevará a cabo este sábado 18 de abril. La transmisión del evento en cuestión estará a cargo de la plataforma paga DAZN y comenzará cerca de las 15 horas de nuestro país. Claro que, el duelo estelar entre el argentino y el dueño de casa será más tarde y con horario a definir.