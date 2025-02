Sorpresa en el boxeo por el revés inesperado que sufrió la Tigresa Acuña

Boxeo: el inesperado revés que sufrió la Tigresa Acuña

Mientras el mundo del boxeo espera por una nueva presentación de Marcela "Tigresa" Acuña, la excampeona del mundo recibió una mala noticia con respecto a su futuro. La máxima referente del deporte de los puños de nuestro país se presentaría el próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer en Neuquén en lo que sería su última pelea, pero hubo cambio de planes. Si bien mantendrá la sede, habrá una modificación con respecto a la fecha que causó impacto en las últimas horas.

"Quiero contarles que en el mes de marzo me gustaría volver a la ciudad de Plottier para poder hacer mi retiro definitivo del boxeo. Realmente esa ciudad me encantó, me recibió de mil maravillas y quiero hacer el retiro ante toda la gente. Estamos ahí en vista veremos que es lo que vamos armando con mí amigo Miguel Serraiotto -líder de MAS Producciones- que hace toda la producción para el evento. Espero volver a la ciudad muy pronto", esbozó la excampeona mundial a través de un posteo en sus redes a principios de enero del 2025. Por lo tanto, el mencionado cruce se postergó.

Según trascendió en las últimas horas, la "Tigresa" Acuña se presentará finalmente el domingo 16 de marzo en el Gimnasio Municipal de Plottier, provincia de Neuquén. Todo indicaba que sería el 8 del mismo mes, pero sólo hubo cambio de fecha y no trascendieron los motivos. Su última presentación en el cuadrilátero tuvo lugar el pasado 15 de noviembre del 2024 contra Lucrecia Manzur en San Miguel de Tucumán, donde perdió por puntos en decisión unánime. En dicho duelo no pudo quedarse con los cinturones argentino, sudamericano y latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría pluma.

La carrera de Marcela "Tigresa" Acuña en el boxeo

La pionera del boxeo a nivel nacional que acumula 53 victorias (20 por KO), 11 derrotas y 3 empates hizo su debut como profesional peleando en Estados Unidos en un recordado duelo contra la local Christy Martin, donde perdió por puntos en fallo unánime en 1997. Poco menos de un año después tuvo la primera oportunidad mundialista cuando en el mismo país enfrentó a Lucia Rijker y cayó por la vía rápida en el quinto asalto, donde no pudo quedarse con el título superligero de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).

En abril del 2001 combatió por primera vez en nuestro país en la Federación Argentina de Box ante Jamillia Lawrence, a quien venció en las tarjetas en decisión dividida para luego acumular varias victorias más al hilo. Una de las más importantes llegó en enero del 2002 cuando en el mismo recinto se consagró campeona argentina pluma al vencer por KO en el primer round a Patricia Quirico. Acuña defendió con éxito una vez dicho cetro y luego se midió en dos oportunidades ante Alicia Ashley por otra faja mundialista en las cuales perdió por puntos.

La formoseña tuvo que subir de categoría para cumplir su sueño pendiente y lo hizo un 26 de abril de 2004 en el mítico Luna Park cuando en sólo un asalto venció a Daysi Padilla para adjudicarse el título mundial supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De la misma división tuvo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero no todos de manera simultánea. Sin dudas, uno de sus combates más emblemáticos fue el que protagonizó ante Alejandra "Locomotora" Oliveras en el estadio ubicado en Bouchard y Corrientes, donde se quedó con la victoria por puntos en decisión unánime arrebatándole el cetro mencionado del CMB.