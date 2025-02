Una leyenda del boxeo liquidó a Canelo Álvarez y desató un escándalo: "Cabrón"

Escándalo en el boxeo: una leyenda destruyó a Canelo Álvarez

Días después de que se confirme quién será el primer rival de Saúl "Canelo" Álvarez en 2025, una leyenda del boxeo destruyó al mexicano con un feroz comentario en una entrevista. No es la primera vez que apunta contra el nacido en Guadalajara diciendo que gran parte de su carrera es una estafa, pero esta vez fue aún más picante. Por supuesto sus palabras no tardaron en trascender en las redes sociales en las últimas horas.

En diálogo con el medio Reporte Índigo, Ignacio "Nacho" Beristain destrozó otra vez al tapatío multicampeón de los supermedianos. Antes de lo que será el cruce contra el cubano William "Indomable" Scull en Arabia Saudita el próximo sábado 3 de mayo, el histórico entrenador de varios campeones mundiales no perdonó a su compatriota en la mencionada entrevista.

Nacho Beristain, leyenda del boxeo, destrozó a Canelo Álvarez: "Me cansa"

En la mencionada entrevista, el técnico declaró: "Me cansa de estar hablando de lo mismo. Detesto la carrera de ese cabrón porque hace peleas medio arregladas, es una falta de respeto total para el boxeo, para la credibilidad de la gente... ¿Usted tiene idea de lo que vale un boleto para estar en primera fila para una pelea por título del mundo? Son 15 o 20.000 dólares". "Me siento a verlas ahí y son amañadas, me doy cuenta cómo están las jugadas por la experiencia que tengo. Me dan ganas de volver el estómago", amplió al respecto. Con esta última frase, el entrenador hizo referencia a la regurgitación, la expulsión de comida del estómago o el esófago sin náuseas.

¿Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez?

El boxeador mexicano ya tiene rival confirmado y es el cubano William "Indomable" Scull. El próximo sábado 3 de mayo en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita, se verán las caras por todos los títulos mundiales de la categoría supermediano y la transmisión en Argentina sería por la tarde con horario a definir. En cuanto a los cinturones, el tapatío posee el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que su rival expondrá el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ignacio "Nacho" Beristain, histórico entrenador mexicano de boxeo

Estalló la polémica en el boxeo por lo que se filtró de Canelo Álvarez

Meses antes del primer combate que Álvarez tiene pactado para el 2025 contra el cubano William "Indomable" Scull, se filtró un detalle desconocido de una de sus peleas que no pasó desapercibido en el mundo del boxeo. Quien rompió el silencio fue Don Ignacio "Nacho" Beristain, hombre que entrenó a 29 campeones mundiales a lo largo de su recorrido y de suma experiencia en el tema. El reconocido entrenador mexicano recordó el cruce del nacido en Guadalajara con el ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022 cuando este último se quedó con la victoria por puntos en decisión unánime.

Si bien "Canelo" perdió en aquella oportunidad, el técnico habló de posibles arreglos para el resultado. "Acaba de hablar Bivol que no le pagaron, yo ya sabía que tenían retenido su sueldo. Eran cerca de 7 millones y medio de dólares. No quiso cobrar porque también lo obligaron a que pierda y él nunca se dejó. Nunca quiso. Peleó pensando en ganar y ganó. Violó lo que trataron de imponerle y le levantaron la mano, pero no cumplió. Hay un contrato de silencio en el que no puedes hablar. Como vio que pasó mucho tiempo y era inútil, que no le iban a pagar, entonces habló", esbozó Beristain en diálogo con el ciclo de YouTube, El Boxglero.