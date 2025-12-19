Jake Paul vs. Anthony Joshua: a qué hora es la pelea de boxeo y dónde ver en vivo en Argentina

Jake Paul y Anthony Joshua se verán las caras.

Jake Paul vuelve a subirse al ring en una pelea que promete ser la más compleja que tuvo hasta el momento. El youtuber estadounidense de 28 años es un aficionado al boxeo que, al aprovechar su repercusión como uno de los influencers más destacados de su país, comenzó de grande a competir profesionalmente. Desde 2019, ha realizado distintas peleas, algunas en caracter de exhibición, como contra la leyenda Mike Tyson o Julio César Chávez Jr (rival que perdió años atrás un campeonato frente a "Maravilla" Martínez).

Sin embargo, esta vez el desafío que tiene enfrente Paul conlleva un componente de drama mayor, al tener que medirse ante uno de los mejores pesos pesados de los últimos 20 años: el inglés Anthony Joshua, a quien se medirá en una pelea oficial de pesos pesados a 8 rounds. El estadounidense tenía pactada una exhibición ante otra superestrella como Gervonta Davis, en la que contaba con la ventaja del tamaño a su favor por clara diferencia. Ese combate se cayó y Paul eligió a Joshua como su rival, algo completamente distinto, pero que también le servirá para medir su crecimiento en estos años.

Cuándo pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua y por dónde se puede ver

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua será el viernes 19 de diciembre a las 22 horas de Argentina, aunque con las peleas previas recién se medirán alrededor de la medianoche del sábado 20 de diciembre.

El evento será transmitido únicamente por Nétflix.

Cómo será la cartelera de la noche

Jake Paul vs. Anthony Joshua - peso pesado, 8 rounds

- peso pesado, 8 rounds Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin - Campeonato mundial indiscutido superpluma femenino.

Anderson Silva vs Tyron Woodley - Combate a 6 rounds en peso crucero entre ex campeones de UFC

Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes - Pelea a 6 asaltos en peso superpluma entre dos prospectos invictos

La pelea a priori es muy despareja.

Reglas especiales para la pelea

Joshua aceptó tener un límite de peso de 111kg para el combate, a diferencia de las habituales peleas de la categoría de los pesados que no tiene un tope de peso y teniendo en cuenta que generalmente acusó en las balanzas entre 113 y 115 kilogramos. Jake Paul estará apenas por encima de los 100kg. Entre las reglamentaciones figuran que se subirán a un ring de 6,7 x 6,7 cuando el tamaño estándar es de 6x6, aunque sí lucirán los guantes habituales de 10 onzas / 280g.